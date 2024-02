Fotbalové Slavii má pomoct k finiši za titulem navrátilec. Dohodla se se stoperem Zimou

Poprvé se tak tento třiadvacetiletý stoper objeví v sešívaném dresu v nedělní generálce na jarní část ligové sezóny, kdy bude soupeřem Pražanů slovenský klub Zlaté Moravce – Vráble. „Ze Slavie jsem nikdy vlastně úplně neodešel, protože jsem zůstal ve skupině hráčů na whatsappu až doteď. Dohodli jsme se, že mě tam nechají, abych mohl být s hráči a realizačním týmem v kontaktu, abych věděl, co se v klubu děje. Chci realizačnímu týmu a panu Tvrdíkovi poděkovat za to, co pro mě udělali,“ nechal se slyšet konkrétně Zima.

Ten opustil Eden před dvěma a půl lety, když tehdy zamířil právě do Turína za zhruba šest milionů eur (tedy zhruba za 150 milionů korun). Ještě před tímto odchodem ale dokázal se Slavií získat hned dva ligové tituly a kromě toho také ještě triumfoval se svými tehdejšími slávistickými spoluhráči v domácím poháru.

O tom, že Zima sezónu v FC Turín rozhodně nedohraje, se začalo spekulovat už loni na podzim, kdy tolik za turínský celek nenastupoval. Sešívaní Pražané však nebyli jedinými zájemci o Zimovy služby. Celkem značný zájem měl i německý Hamburk hrající druhou německou ligu a to tak značný, že Turínu nabízel dokonce až 173 milionů korun.

Nakonec se ale kývlo na nabídku Slavie, především proto, že Hamburk nabízel Zimovi pouze hostování s opcí. A také proto, že sám Zima měl zájem vrátit se zpátky do Edenu. „Získáváme hráče, který má velké evropské zkušenosti, hrál proti TOP klubům, jako jsou Nice, Leverkusen, Leicester nebo Arsenal. A obstál. Je to hráč, který má ve třiadvaceti letech devatenáct startů za národní tým, zná klub, systém, zná zdejší prostředí, přesně se hodí do herního pojetí, které praktikujeme,“ neskrýval nadšení z tohoto transferu kouč Slavie Jindřich Trpišovský, který si spolu se svými kolegy v realizačním týmu příchod Zimy nesmírně přál.

Výrazně návratu pomohl i ten fakt, že Zima byl v kontaktu s lidmi ve Slavii i po odchodu na Apeninský poloostrov. „Je to pro mě návrat domů. Byl jsem tu rok a půl, což pro mě byla nejkrásnější léta mé fotbalové kariéry. Moc rád bych je zopakoval,“ měl radost Zima, který neskrýval nijak to, že toto přestupové období bylo pro něj samotného velice náročné. „Od začátku přestupního období to pro mě bylo opravdu hodně náročné. Byla spousta klubů, která měla zájem. Byly to jak zahraniční kluby z lepších evropských soutěží, tak ale také z nižších soutěží. Klubů bylo hodně, docela se to mlelo. V duchu jsem doufal, že by mohla vyjít Slavia. Bylo to ale jako na houpačce. Nakonec se to definitivně potvrdilo, za což jsem moc šťastný. Teď už musím jen makat a zlepšovat se každým dnem,“ dodal.

Stal se tak další zimní posilou červenobílých po brankáři Jindřichu Staňkovi, obránci či záložníkovi Ondřeji Zmrzlém, stoperu Štěpánu Chaloupkovi a senegalském levém stoperovi El Hadji Malickovi Dioufovi. A stal se tak tedy další novou akvizicí Slavie v éře nového majitele Slavie Pavla Tykače.

„Příchodem Davida Zimy končí přestupní období A-tymu, jehož cílem bylo výrazné posílení kádru na rok 2024. Chceme naplno využít příležitosti ve všech třech soutěžích. Pokusit se o postup z osmifinále Evropské ligy, porvat se o titul a připravit se na boj o Ligu mistrů. Po dlouhé době jsme si také mohli dovolit neprodat žádného hráče základní sestavy, což je samo o sobě velkým posílením,“ prozradil vedle plánů předseda slávistického představenstva Jaroslav Tvrdík i to, že se jednalo o poslední zimní příchod.