Slavia hlásí další posilu. Z mladoboleslavského Kušeje udělala jednoho z nejdražších hráčů

"Mám velkou radost, jsem šťastný. Přestupuji do největšího klubu v Česku. Cítím velkou motivaci ukázat, co umím, a pomoci týmu vyhrávat ve všech soutěžích. Těším se, až se s klukama na tréninku i na hřišti poměřím a zjistím, jak na tom jsem," nechal se slyšet šťastný Kušej, o kterého se Pražané zajímali už v minulosti.

"Vasil dlouhodobě potvrzuje nadstandardní kvalitu nejen v české lize, ale také v reprezentaci. A v této sezoně i na evropské scéně. Je to rychlý a produktivní hráč, exekutor standardních situací. Věříme, že má všechny předpoklady pro to, aby udělal další kariérní krok a zařadil se mezi důležité hráče Slavie," uvedl k nové posile sešívaných slávistický sportovní ředitel Jiří Bílek.

Pro Kušeje se bude jednat teprve o jeho druhé prvoligové angažmá, přičemž za sebou má i působení v zahraničních klubech jako Drážďany a Wacker Innsbruck a také v Ústí nad Labem a Prostějově, odkud si ho před necelými dvěma lety vytáhli do Mladé Boleslavi.

V jejím dresu se stal záhy klubovou oporou. Během této sezóny za ní zaznamenal tři branky a osm asistencí, čímž se tak stal nejproduktivnějším fotbalistou domácí soutěže. Neztratil se ani v Konferenční lize, kde během dvanácti duelů zaznamenal čtyři branky a tři asistence. Mezi střelce se například zapsal i v posledním zápase soutěže v Molde, kde však Středočeši přišli nakonec o postup do vyřazovací fáze gólem v nastavení.

Celkem pak nastoupil v dresu Mladé Boleslavi do 68 prvoligových utkání, v nichž vstřelil celkem 13 gólů. Vedle toho se objevil i v české reprezentaci, za kterou nastoupil dosud do dvou zápasů.

Vedle Kušeje do Edenu míří i brankář Markovič

Nejedná se však o jedinou zimní posilu Slavie. Tou další je brankář Jakub Markovič, u kterého Slavia využila možnost zpětného odkupu, kterou měl v rámci smlouvy s ostravským Baníkem, s nímž předloni podepsal čtyřletou smlouvu s opcí. V tomto případě měla Slavie zaplatit za hráče 10 milionů korun.

Jedná se o slávistického odchovance, který přichází do Edenu v době, kdy Pražané přišli o Antonína Kinského, jenž odešel do anglického Tottenhamu. Tudíž se stane účastníkem souboje o post brankářské jedničky, o kterou má jistě zájem i navrátilec po zranění Jindřich Staněk. Brankářský tým ve Slavii pak tvoří ještě Aleš Mandous, který bude chytat v lednových duelech Evropské ligy a to proto, že jak Markovič, tak Staněk nefigurují na soupisce pro tuto evropskou soutěž.

"Kuba patří svými výkony v této sezoně k nejlepším brankářům v lize. O jeho kvalitách víme detailně, takže ve chvíli, kdy jsme potřebovali zareagovat na odchod Tondy Kinského, byl pro nás Marky jasnou volbou. I proto jsme jeho odchod do Baníku podmínili klauzulí o zpětném odkupu, kterou nyní využíváme," přiblížil sportovní ředitel Slavie Bílek.

Markovič, jenž se loni v létě představil i v kvalifikaci Konferenční ligy, ve které odchytal tři zápasy a který v této sezóně odchytal za Ostravu sedm duelů s čistým kontem, nastoupil za svůj domovský klub jen dvakrát a to v sezóně 2019/20. "Nebylo to pro mě lehké rozhodování, jak si někdo může myslet. Angažmá v Baníku mi strašně pomohlo a dalo moc do další kariéry. Cítil jsem se tu celou dobu výborně, dostal jsem se přes Baník do reprezentace. Opravdu se mi neodchází lehce. Ale dostal jsem šanci udělat další krok a cítím to jako příležitost se zase posunout. Slavia je moje srdcová záležitost, strávil jsem tu mnoho let, nahlédl do dospělého fotbalu. Chci ukázat, že nejsem stejný hráč. Chci dokázat, že jsem se za ty roky posunul. Zasloužím si šanci bojovat o místo v bráně. Kdybych si nevěřil, tak tento krok neudělám," řekl pro slávistický web Markovič.

Další změnou je, že z pražské Slavie naopak odchází reprezentační záložník Lukáš Masopust, který na jaře bude hostovat v Liberci a podle posledních informací jsou na odchodu z Edenu také Petr Ševčík a Conrad Wallem.