Potvrzeno. Ze Slavie do Tottenhanu přestoupil brankář Antonín Kinský

Svým působením v Tottenhamu tak naváže na jiného českého brankáře Radka Černého, který právě v tomto klubu v minulosti taktéž působil. Londýnští Kohouti potřebovali brankáře jako sůl, zvlášť po zranění jedničky Guglielma Vicaria a následně i dvojky Frasera Fostera. Kouč Ange Postecoglou tak musel spoléhat na juniora Brandona Austina.

Samotný Kinský, jenž ještě minulou sezónu pomáhal zachraňovat v české lize Pardubice, kde byl ze Slavie na hostování, neskrýval pochopitelně radost. "Splněný sen. Uvědomuji si, že taková šance přichází možná jen jednou za život. Nikdy jsem netušil, že to jednou bude takhle velké –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ že mi zavolá Tottenham a projeví o mě zájem. Ten pocit je úžasný, mám z toho obrovskou radost," nechal se slyšet konkrétně a pokračoval: "Od Tottenhamu cítím obrovský zájem. Bavil jsem se o tom s tátou, který dal přestupu zelenou, což pro mě bylo důležité. Měl jsem několik sezení a hovorů s agenturou, strávil jsem s agenty dost času. Celý proces ale proběhl rychle, hladce. Rozhodl jsem se do toho jít a pak už to bylo jen na domluvě mezi kluby."

Může mít snový debut, už tuto středu v rámci anglického ligového poháru proti Liverpoolu. Následuje pak FA Cup na hřišti Tamworthu a 15. ledna severolondýnské derby na hřišti Arsenalu. „Ještě jsem si nevybalil ani tašku, ale každý nejbližší možný zápas mám v hlavě. Pokud by se trenér rozhodl na mě ukázat, budu připraven. Neměl jsem po konci podzimu žádnou pauzu, tři týdny v kuse jsem makal a cítil se skvěle. Jsem v hlavě klidný a je to jen o tom dobře navázat,“ říká Kinský, jehož sebevědomí rozhodně neopouští a nejen to určitě zaujalo Tottenham. „Když jsem se o zájmu dozvěděl, úplně to ve mně hrklo. Tottenham beru za top evropský klub. Pamatuji si, že jsem hltal jejich zápasy v Lize mistrů. Obrovská čest, vážím si toho,“ řekl dále Kinský.

Je si vědom, že jeho kariéra šla neuvěřitelně rychle vzhůru. „Je to rychlé. Věřil jsem ale a šel si za tím. Myslím, že když má člověk jasně daný cíl, tak se to povede. Vážím si toho, ale překvapený nejsem. Věřil jsem, že období ve Slavii bude trvat déle, chtěl jsem udělat titul, ale přišla nabídka, která se nedá odmítnout. Měl jsem odmala nastavené, že se chci dostat do zahraničí,“ přiznal Kinský, že se mu nyní plní sen.

Jediné, co ho přitom všem mrzí, že se při vší hektičnosti nestihl se Slavií rozloučit. „Bohužel. Definitivně jsem se to dozvěděl v pátek večer, pak jsem jen obvolával rodinu, kamarády, že to vypadá dobře. Neměl jsem doma ani rukavice, protože jsem počítal, že začnu v neděli na Slavii a přijdou mi před odletem na soustředění. Dostal jsem je po cestě, spal jsem asi tři hodiny a ráno už byl na letišti. Bylo to strašně rychlé, stíhám si s klukama jen napsat nebo zavolat,“ řekl a dodal: „Bylo to extrémně náročné. Padla na mě únava, ale čekal jsem na to celý život, takže se možná o tom ani takhle mluvit nedá. Pere se to ve mně, jsem opravdu nadšený.“

Také přiznal, že v jeho rozhodování, zda jít do Anglie konzultoval se svým otcem, bývalým brankářem a reprezentantem Antonínem Kinským starším. „Jakýkoliv krok ve fotbale s ním konzultuji. Mám svůj názor, silný názor, ale sám vím, že on toho prošel daleko více než já, má více zkušeností a věřím mu. Celý život se řídím tím, co mi říkal, díky tomu jsem v tomto momentu. Tátovi extrémně důvěřuji, je pro mě vzorem. Ví, co pro mě znamená, a já mu moc děkuju. Bral jsem Tottenham od začátku jako obrovskou šanci, ale čekal jsem, až mi dá táta zelenou. Sezení s Danielem Levym ho přesvědčila a pak nebylo o čem,“ uvedl.

Kinského agent Viktor Kolář pak k tomu všemu dodal: „Tonda je na tento krok připraven. Je skvěle nastaven v hlavě, obrovským pozitivem je pevné rodinné zázemí a především nezměrná chuť se na denní bázi zlepšovat. V každém dosavadním kroku se posouval o stupeň výše, a přestože Premier League představuje ten nejvyšší možný fotbalový level, především díky nastavení a fungování Slavie přichází Tonda do Londýna po všech stránkách nachystán.“