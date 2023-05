Sparta po divokém závěru v Liberci vyhrála základní část ligy. V nadstavbě se bude muset obejít bez Čvančary

Pod Ještědem bylo dlouho veselo, jelikož od 13. minuty Severočeši vedli 1:0 díky trefě Matěje Valenty, jenže nakonec se toto hubené vedení ve vítězství nepřetavilo. V 88. minutě byla totiž pro Spartu nařízena první penalta poté, co Ndefe podle rozhodčího Starého zfauloval v šestnáctce unikajícího Kuchtu. K následnému pokutovému kopu se postavil Mabil a právě tento střídající australský reprezentant vyrovnal na 1:1.

Mabil pak dostal druhou příležitost zakončit z penaltového puntíku. K překvapení všech se tak stalo již v jedenácté minutě nastavení, přestože se nastavovalo původně jen devět minut. Tehdy se totiž videosystém VAR vrátil k zákroku v šestnáctce, i když už se hra odvíjela jinde. I tuto penaltu Mabil proměnil a dostal Spartu do vedení 2:1. V patnácté minutě nastavení, kdy už hrál Liberec v oslabení po druhé žluté pro Ndefeho, pak tři body pro Pražany zajistil gólem na 3:1 Kuchta a radost z ovládnutí Fortuna ligy po základní části mohla u svěřenců kouče Briana Priskeho vytrysknout naplno.

"Pokud budou mít v každém zápase v závěrečných minutách penaltu, tak mají velkou šanci (na titul). Samozřejmě trenér (Priske) odvedl dobrou práci, mužstvo je oslabené. Dneska byli oslabení, chtěli jsme toho využít a nebylo k tomu daleko," okomentoval s jistou ironií průběh zápasu kouč Liberce Luboš Kozel.

Ten se vracel pochopitelně ke sporným situacím v zápase. "Udělali jsme chybu, Kuchta se dostal za obranu. Myslím si, že Ndefe nefauloval, nicméně jsou to ošemetné situace, v nichž je útočník před obráncem, využil toho," sdělil k první sparťanské penaltě Kozel svůj pohled. V pozápasovém rozhovoru pro O2 TV Sport se k situaci vyjádřil i samotný rozhodčí Dominik Starý. "Na hrací ploše jsem viděl, že hráč Kuchta postupoval do pokutového území, kde následně z mého postavení ho (Ndefe) zezadu podrazil, že mu brnknul kolenem někam do lýtka. Na základě toho jsem nařídil pokutový kop s tím, že hráč byl ve zjevné brankové příležitosti. Došlo k podražení při snaze hrát míč. Byla udělena žlutá karta, v jeho případě druhá (v zápase)," uvedl konkrétně a prozradil, jak fungovala komunikace s Janou Adámkovou u VARu. "Sdělil jsem, za co jsem nařídil pokutový kop. Po přezkoumání mi bylo řečeno, že je pokutový kop nařízen správně."

Před druhou penaltou pak v páté minutě nastavení udělil sparťanskému Patriku Vydrovi za tvrdý zákrok na unikajícího Karola Mészárose žlutou kartu, poté byl ale sudí Starý povolán opět k VARu a všichni se domnívali, že zkoumá, zda nepůjde o červenou kartu. K překvapení všech se ale vracel k předešlému souboji v liberecké šestnáctce, kde Lukáš Červ dostal na zem Tomáše Wiesnera. Právě tento souboj byl nakonec posouzen jako druhý penaltový v tomto zápase.

"Taky jsme si mysleli, že se přezkoumává Vydrův faul. Pomezní rozhodčí nám řekl, že už se řeší něco jiného, než co si myslíme. Pro nás to bylo o to nepříjemnější zjištění. Ano, nějaký kontakt tam byl, ale míč už byl pryč. Hráč balon netrefil, ještě než došlo ke kontaktu. Slyšíme pořád, že do toho má VAR nějakým způsobem vstoupit v momentě, kdy je stoprocentní chyba. Takových soubojů v utkání a v šestnáctkách je tolik, že si za mě vždycky něco najdete," nechal se k tomu slyšet bývalý trenér Jablonce, Dukly či Ostravy Kozel.

Překvapení bylo v ten moment i u hráčů Sparty, třeba u Davida Pavelky. "Neviděl jsem opakovačky, ale za mě první (penalta) byla jednoznačná. Druhou jsem vůbec neviděl. Přiznám se, že jsem byl překvapený, že se něco řeší. Překvapila mě z toho pohledu, že to, co se dělo za mnou, jsem vůbec neviděl. Viděl jsem ležet Wiesyho, říkal mi, že ho někdo sestřelil. Šel jsem se zeptat pana rozhodčího, jak to vypadá, říkal, že to bude přezkoumávat. Vyhodnotil to takhle, pro nás to byl samozřejmě šťastný moment," řekl Pavelka.

I k tomuto inkriminovanému okamžiku se vyjádřil rozhodčí Starý po zápase. "Na hrací ploše jsem viděl, že míč prošel pryč mimo souboj hráčů. Viděl jsem, že došlo k pádu hráče (Wiesnera), ale nepřišlo mi, že by došlo k přestupku. Komunikoval jsem s nimi v přerušené hře. Během ní se kontroloval jak přestupek na hráče Liberce, tak na hráče Sparty. Po přezkumu mi bylo doporučeno, abych se šel podívat na přestupek hráče v pokutovém území. Po zhlédnutí videozáznamu za bezohledné kopnutí jsem nařídil pokutový kop pro Spartu," uvedl a dodal, proč žlutá karta pro Vydru zůstala. "Na hrací ploše jsem to posoudil jako bezohledné kopnutí. Přiznám se, že jsem to neviděl znovu. Bylo zkoumáno obojí najednou. Přestupek byl i po přezkumu vyhodnocen jako žlutá karta."

Do bojů o titul půjde Priskeho družina zřejmě bez opory Čvančary

Sparta však bude muset v následujících pěti zápasech ve skupině o titul hrát bez svého útočníka Tomáše Čvančary. Ten se totiž zranil v nedávném zápase s Plzní (2:1 pro Spartu). Se zdravotními potížemi se však bývalý forvard Jablonce potýká delší dobu, už v zápase na Slovácku (1:1) chyběl. Nyní olej do ohně spekulací o jeho zdravotním stavu přidal sám Čvančara, jenž na svém Instagramu přidal černobílou fotku s popiskem „Po sezóně“.

"Informace o zdravotním stavu týmu zveřejňujeme oficiálně vždy až s oznámením sestavy hodinu před výkopem následujícího zápasu," nechtěl ještě před nedělním závěrečným kolem základní části nic prozrazovat mluvčí Sparty Ondřej Kasík ve vyjádření pro sport.cz.

Slavia potvrdila, že Hradec je neoblíbeným soupeřem. Doma s ním ztratila body

Na vítězství v celé základní části si brousila ještě zuby i pražská Slavia, přičemž los na to měla daleko přívětivější, když hostila Hradec Králové. Jenže Východočeši potvrdili, že jako jedni z mála na jindy doma suverénního soupeře z Vršovic umí. Byli to právě oni v čele s lodivodem Stanislavem Hejkalem, kteří šli do vedení, když v osmé minutě viditelná střela Kučery z dálky nečekaně proplula mezi rukavice Ondřeje Koláře do branky - 0:1.

Překvapivé vedení však v Edenu dlouho hradeckým nevydrželo, konkrétně do 19. minuty. Tehdy Ousou nacentroval zprava a to takovým způsobem, že míč do vlastní branky následně dopravil Gabriel - 1:1.

Přestože po většinu času pak měli slávisté daleko větší herní převahu na hřišti, skóre už se nikterak nezměnilo. Nezměnila na tom nic ani trefa Van Burena ve druhé půli, která byla sice přesná, ale gól nakonec neplatil kvůli ofsajdu. Gólman Kolář se pak třeba zapotil krátce po poločase ještě při riskantní „malé domů“, v závěru pak měl co dělat se střelou Vašulína z úhlu či s Gabrielovým zakončením.

Konečné výsledky 30. kola Fortuna ligy (30.4.2023):

Slavia - Hradec Králové 1:1

Branky: 19. Gabriel (vl.) - 8. Kučera

Liberec - Sparta 1:3

Branky: 13. Valenta - 90. a 101. (obě z pen.) Mabil, 105. Kuchta

Plzeň - Teplice 1:1

Branky: 85. Chorý - 50. Hyčka

České Budějovice - Pardubice 3:1

Branky: 42. a 67. Čermák, 54. Čavoš - 89. Hranáč

Slovácko - Brno 1:0

Branka: 24. Reinberk

Bohemians - Jablonec 4:1

Branky: 9. Matoušek, 20. Jindřišek (z pen.), 54. Drchal, 89. Prekop - 79. Šulc

Olomouc - Ostrava 1:4

Branky: 45. Zmrzlý - 22., 25. a 80. Tijani, 63. Bitri

Mladá Boleslav - Zlín 1:1

Branky: 22. Ladra - 75. Simerský