Sparta se už těší na podzim. Venku se utká se Citizens či Leverkusenem, doma s Atléticem či Interem

Ručně se vylosoval každý tým a následně mu byl softwarem pokaždé přirazeno osm soupeřů. Tímto způsobem tak Gigi Buffon s Cristianem Ronaldem rozhodli o následujících soupeřích Sparty: Manchester City, Inter Milán, Atlético Madrid, Leverkusen, Salcburk, Feyenoord, Stuttgart a Brest.

Los pomocí softwaru určil nejen všech osm soupeřů, což mimochodem měl pod palcem při slavnostním galavečeru Cristiano Ronaldo, jenž vždy musel zmáčknout tlačítko, aby tak vybral pro všechny jednotlivé účastníky soupeře, ale i to, s kým daný účastník bude hrát doma a s kým venku. V případě pražské Sparty tak tomu je následovně: doma si Pražané zahrají s Interem Milán, Atléticem Madrid, Salcburkem a Brestem, venku pak s Manchesterem City, Leverkusenem, Feyenoordem a Stuttgartem.

Velmi pikantní se jeví souboj s Feyenoordem, jelikož ten od nové sezóny vede dánský stratég Brian Priske, který tam odešel právě ze Sparty, se kterou se mu podařilo vyhrát dva ligové tituly a jeden český pohár.

Například obránce Jaroslav Zelený nebyl v rozhovoru pro Nova Sport nadšen z toho, že zavítají na Etihad Stadium. "Když bylo hotovo, tak jsem se trochu pousmál, protože všechny zápasy pro nás budou hodně těžké. Nejvíc jsem si nepřál hrát na City a ty jsme dostali hned na začátku. Neměl jsem nikoho, koho bych si přál nejvíc. Feyenoord bude samozřejmě taky pikantní," řekl konkrétně k losu a následně uvedl klub, s kterým by to mohla mít Sparta nejjednodušší: "Všechny ostatní týmy jsou hodně dobré, bude to s nimi hodně těžké. Takže zvolím Brest, ale spíš vzhledem k tomu, že je nemám úplně nakoukané."

Pro Nova Sport se k losu vyjádřil i kouč Sparty Lars Friis. "Je to těžký los. Bez ohledu na to, s kým budeme hrát, to bude těžké. Je to Liga mistrů, nejlepší soutěž na světě s nejlepšími hráči. Manchester City je pro mě možná nejlepší mužstvo na světě. Bude to těžké, na druhou stranu to bude dobrá zkušenost. S (trenérem Feyenoordu) Brianem Priskem jsem ještě nemluvil," nechal se slyšet dánský trenér.

Co se týče úřadujícího německého mistra z Leverkusenu, tak ten se pak kromě Sparty utká ještě s Interem Milán, AC Milán, Salcburkem, Liverpoolem, Atléticem Madrid, Feyenoordem a Brestem. Připomeňme, že za Leverkusen hrají čeští legionáři brankář Matěj Kovář a útočník Patrik Schick, další útočník Adam Hložek pak před nedávnem přestoupil do Hoffenheimu.

Z českého pohledu bude jistě zajímavé sledovat i španělskou, chcete-li katalánskou Gironu, pro kterou je to první účast v Lize mistrů – stejně jako u francouzského Brestu či u Slovanu Bratislava. Katalánský klub, za který nově hraje bývalý sparťanský špílmachr Ladislav Krejčí, se utká s Feyenoordem, Liverpoolem, Arsenalem, Slovanem Bratislava, Paris St.Germain, AC Milán, PSV Eindhoven a se Štýrským Hradcem.

Pokud se podíváme na soupeře obhájce trofeje Realu Madrid, tak ten vedle AC Milán, Salcburku a Suttgartu se doma utká i s Borussií Dortmund a zopakuje se tak poslední finále Ligy mistrů. Kromě toho pak svěřenci kouče Carla Ancelottiho zavítají na hřiště Liverpoolu, Atalanty Bergamo (nedávného soupeře v evropském Superpoháru), Lille a Brestu.

Slovenský debutant v Lize mistrů Slovan Bratislava pak má za soupeře Manchester City, AC Milán, Dinamo Záhřeb, Stuttgart, Bayern Mnichov, Atlético Madrid, Celtic Glasgow a Gironu. První čtyři jmenovaní pojedou na Slovensku.

Dodejme, že do další vyřazovací fáze postupuje z 36členné ligové tabulky 24 týmů, přičemž prvních osm přímo do osmifinále. Oproti předešlým sezónám pak nikdo nepropadne do nižších evropských soutěží a nebude tak v nich na jaře pokračovat.

První kolo Ligy mistrů je pak na programu 17. až 19. Září, přičemž podrobný jízdní řád s přesnými termíny zveřejní UEFA až v sobotu po pátečních losech Evropské ligy a Konferenční ligy.