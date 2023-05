Tvrdý start pro Čechy na MS. V duelu se Slováky poznali tvrdost federálního derby Chlapík a Černoch

Na pětiminutový trest plus do konce zápasu to vypadalo i pro Patrika Kocha. Koch totiž očividně tvrdě narazil do hlavy Filipa Chlapíka, jenž se poté musel z nárazu vzpamatovávat, a po tomto zákroku se na ledě opět vzbudily vášně. "Jeden z takových klasických hitů... Ometený kotouč pro křídlo a ten bek tam zavíral mantinel. Bylo to posouzeno čistě, ale mám pocit, že tam bylo něco do oblasti hlavy a krku. Nevím, nechci to nějak moc komentovat,“ řekl k tomuto zákroku v pátečním rozhovoru pro ČT sport reprezentační útočník Dominik Kubalík.

Pro to, že po zákroku Kocha na Chlapíka nakonec žádný trest nepřišel, neměl žádné pochopení kouč českého týmu Kari Jalonen, stejně tak pro to, že se dvojice hlavních Sean Fernandez-Andre Schrader nešla podívat ani na video. "Bavili jsme se o tom den předtím s rozhodčími. Podle mého názoru mají jít na video a podívat se na to. Ještě jsem neviděl záznam. Ale co jsem zaregistroval při zápase, měli se na to jít podívat. Bude na chvíli určitě mimo sestavu, na konci nemohl hrát. Rozhodčí říkali při mítinku, že tohle vždycky prověří na videu. Ale ani to neudělali," uvedl k tomu konkrétně Jalonen.

Naopak při druhém tvrdém zákroku koleno na koleno vůči Jiřímu Černochovi už bylo video použito. "Tady to udělali. To bylo správné rozhodnutí," kvitoval finský stratég v českých službách. "Druhý zákrok za mě jasný koleno, i když tam ztratil trochu balanc. Za mě bylo vidět, že se Čečeho (Černocha) snaží trochu dohrát. Neříkám, že se ho chtěl trefit kolenem, ale za mě pět minut do konce jasný," doplnil kouče Kubalík. Dodejme, že jakkoli to zprvu s Černochem nevypadalo dobře, možná i díky ortéze, kterou nosí, duel nakonec dohrál.

Duel se Slováky z hlediska emocí nikdy není jednoduchý. "Říkali jsme si k tomu něco v kabině, pak z toho vzniká přemotivovanost. Může být nějaký zbytečný faul a dostanete soupeře zbytečně přesilovkou na koně. Snažili jsme se to nějakým způsobem eliminovat. Samozřejmě to těžké je, protože člověk by se nejradši zastal spoluhráče a oplatil stejnou mincí. Když ale bude přesilovka a dáme z toho gól, tak to soupeře zabolí víc," nechal se slyšet Kubalík.

Podle Jalonena pak přemotivovanost vyplynula z toho, že se hráči obou týmů dobře znají mimo jiné z české extraligy. "Hrají proti sobě padesát zápasů, ale musíte emoce kontrolovat. Nemůžete dělat zbytečné fauly," dodal trenér.