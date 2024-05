Evropa se musí připravit na ruské sabotáže, varují tajné služby

Ruští agenti už mají několik akcí v Evropě za poslední roky na svědomí, v současnosti ale přibývá důkazů o přípravách dalších takových činů. Zpravodajci o této hrozbě mluví stále otevřeněji, aby před ní varovali, napsaly Financial Times.

"Vyhodnotili jsme, že riziko státem kontrolovaných sabotážních akcí výrazně vzrostlo," uvedl Thomas Haldenwang, který je šéfem německé civilní kontrarozvědky. Moskva se podle něj nebrání útokům, které by Evropě způsobily zásadní škody.

Podle Keira Gilese z institutu Chatham House je jasně patrné, že Rusové zesílili své aktivity. "Nedá se říci, zda je to tím, že do operací nasazují více zdrojů, nebo zda jsou více ledabylí a nechají se chytit, nebo zda se západní kontrarozvědky zlepšily v odhalování a zastavování takových akcí. Ať je to, jak chce, děje se toho hodně," konstatoval.

Evropské země již nyní veřejně obviňují Rusko z dezinformačních kampaní či hackerských útoků. Česko v pátek společně s EU, NATO a dalšími mezinárodními partnery odsoudilo aktivity ruského státního aktéra APT28, který je spojován s ruskou vojenskou rozvědkou GRU a dlouhodobě provádí kyberšpionážní kampaň v evropských zemích.

Nejmenovaný představitel evropských tajných služeb podle deníku prohlásil, že Rusko se snaží vyvinout co největší tlak na evropské státy, přičemž k tomu s vědomím prezidenta Vladimira Putina hodlá využít sabotáže, dezinformace i kybernetické útoky.

Ruské snahy podle FT souvisí s tím, co se dělo předloni po začátku plnohodnotné invaze na Ukrajinu. Řada zemí tehdy dohromady vypověděla přes 600 ruských agentů, kteří v nich prováděli špionážní činnost pod diplomatickým krytím.

Evropské bezpečnostní služby jsou ve střehu a pátrají i v minulosti. List upozornil například na dosud nevyjasněný výbuch v muniční továrně zbrojovky BAE Systems ve Walesu, která dodává munici na Ukrajinu. Česká policie ostatně v uplynulých dnech odložila případ výbuchů muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku s tím, že se podařilo prokázat podíl ruské vojenské rozvědky.

"Cílem útoků, kterých jsme zatím byli svědky, je samozřejmě způsobit zmatek a škody, ale dá se jich také využít pro dezinformace. A pak jde rovněž o to, co se díky nim může Rusko naučit, pokud chce skutečně Evropu paralyzovat. Jde o nácvik," dodal Giles.