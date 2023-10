U hokejistů Vítkovic skončil nakonec i kouč Holaň, Trnku a Šimíčka nově doplní Jiří Veber

I když to nejprve vypadalo, že nedobrý vstup do nové extraligové sezóny u hokejových Vítkovic trenér Miloš Holaň neodskáče, nakonec i on si balí kufry. Ani po předešlé změně, kdy před dvěma týdny na místo Radka Philippa přišlo duo nových asistentů Pavel Trnka-Roman Šimíček, se výkony hokejistů ostravského celku výrazně nezlepšily. Vítkovice se tak nacházejí až na předposledním místě extraligové tabulky. Proto tak nově zmiňované duo dosavadních asistentů doplní mistr ligy se Vsetínem z let 1996 až 1999 Jiří Veber.