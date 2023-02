Zemřel trenérský mág František Cipro. Kondolují kouč reprezentace Šilhavý i šéf fotbalu Fousek

Tuzemskou fotbalovou scénou otřásla v úterý smutná zpráva. Ve věku 75 let totiž zemřel jeden z nejlegendárnějších trenérů František Cipro, jenž prohrál svůj dlouhý boj s rakovinou tlustého střeva. O skonu bývalého hráče, jenž byl kapitánem Slavie a následně úspěšným koučem tohoto pražského klubu, se kterým po letech vrátil do Edenu ligový titul a v sezóně 1995/96 se mu podařilo pražský celek dostat až do semifinále tehdejšího Poháru UEFA, což je dosud nejlepší výsledek slávistů a vůbec jakéhokoli českého klubu v rámci evropských pohárů v historii.