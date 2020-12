Švédsko ovládlo v sobotu i štafetový závod žen. Češky skončily až jedenácté

Prakticky hned od startu byla vidět švédská štafeta na čele závodu a udávala tak jeho svižné tempo. To stíhala i česká reprezentantka Jessica Jislová, která se po první čisté střelbě pohybovala na velice slušném pátém místě. V kontaktu s čelem závodu byla tato Češka i po druhé střelbě, při které sice jednou musela dobíjet, ale na trestné kolo nemusela a posunula se i díky chybám ostatních na druhou pozici. V tu chvíli vedlo Bělorusko, jež mělo před Českem jedenáctivteřinový náskok.

Pomyslný štafetový kolík předala Jessica Jislová Lucii Charvátové. O té je známo, že právě štafetové závody má nejméně ze všech v oblibě a potvrdilo se to i tentokrát. Sice to zprvu vypadalo díky jejímu skvělému běhu nadějně, jenže při její první střelbě Charvátová hned třikrát chybovala. Konec českých nadějí ale přišel definitivně až při druhé střelbě Charvátové, kde čeká závodnice nesestřelila hned čtyři terče a rázem se české kvarteto ocitlo až na desáté pozici se ztrátou 2:17 na vedoucí Francii. Vylepšit to měla za úkol na třetím úseku Markéta Davidová.

Té se podařilo dotáhnout se na elitní osmičku, přičemž tak stalo ještě před její první střelbou. Při střelbě vestoje ovšem jednou netrefila a musela tak tedy na jedno trestné kolo a proto se znovu Češky propadly, tentokrát až na 12. příčku. Změny se konaly i na čele startovního pole, Švédka Elvira Öbergová potvrdila své vzýtečné týden staré výkony a opět se Švédky ocitly na vedoucí pozici.

O finiš z českého pohledu se postarala Eva Puskarčíková, jejíž úkol byl jasný. Dostat českou štafetu mezi nejlepších osm, při její střelbě vestoje ale taky chybovala a to dvakrát a tím pádem definitivně české naděje zhasly. Celkem tedy české kvarteto absolvovalo v tomto závodě hned sedm trestných kol a i proto tak skončilo až jedenácté.

V cíli se radovaly z prvního místa Švédky, neboť bez větších potíží si pro něj dojela švédská finišmanka Hanna Öbergová.

Světový pohár biatlonistek v Kontiolahti - štafeta žen na 4x6 km (5.12.2020):



1. Švédsko (Skottheimová, Brorssonová, E. Öbergová, H. Öbergová) 1:12.44,5 (0+8)

2. Francie (Bescondová, A. Chevalierová-Bouchetová, Ch. Chevalierová, Braisazová-Bouchetová) +9,6 (0+9)

3. Německo (Hinzová, Preussová, Hammerschmidtová, Herrmannová) +43,9 (0+12)

4. Rusko (Pavlovová, Kazakevičová, Mironovová, Kajševová) +2:31,3 (2+11)

5. Ukrajina (Blašková, Valj Semerenková, Vita Semerenková, Pidhrušná) +2:39,9 (2+9)

6. Itálie (Vittozziová, Lardschneiderová, Wiererová, Sanfilippová) +2:46,6 (0+14)



-------



11. Česko (Jislová, Charvátová, Davidová, Puskarčíková) +4:02,8 (7+14)