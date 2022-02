Českému čtyřbobu první dvě jízdy nevyšly, je zatím až dvaadvacátý. Vedou Němci

Protože v první jízdě zaznamenal český čtyřbob pod vedením Dominika Dvořáka ne příliš vydařenou jízdu plnou chyb, která je umístila na průběžné 23. místo. Chyb se nevyvaroval ani ve druhé jízdě, přesto si doázal o něco málo polepšit, když tehdy zajely 21. nejrychlejší čas. Přesto ale o spokojenosti českého čtyřbobu rozhodně po jeho dojetí do cíle nemohla být řeč.

V cekovém průběžném pořadí závodu tak po jeho polovině Češi ztrácejí na dvacátého Brazilce Edsona Luquese Bindilattiho. Právě umístění do dvacátého místa je pro závodníky důležité, neboť právě to jim zaručí účast v závěrečné čtvrté jízdě. Dvořák rozhodně po třetí jízdě končit nechce, jelikož by tím zopakoval neúspěch ve čtyřbobu z posledních Her v Pchjongčchangu.

Výsledek mluví za všechno, tohle určitě není to, co si představujeme a chceme. Je mi to líto. Druhá jízda byla malinko lepší, ale ta třináctka (zatáčka) tady, to je zlo. Je to zklamání. Dělám chyby v řízení. Dráha je rychlejší, jezdí se o vteřinu rychleji než v tréninku. Chová se to malinko jinak a nájezdy i výjezdy jsou trošku jiné. Jde to prostě za mnou." uvedl Dvořák, patnáctý z těchto Her ve dvojbobech, pro Českou televizi. "Chceme jet aspoň čtvrtou jízdu. My tři vzadu musíme zabrat na startu a pak uvidíme, co s tím půjde dělat," dodal k tomu pak brzdař Jan Šindelář.

Na čele závodu se zatím jedná o vyrovnaný souboj německých kolegů olympijského šampiona z Pchjongčchangu Friedricha s Locherem, přičemž právě Locher po prvním kole vedl, po druhém už ho ale Friedrich překonal, avsak jen pouze o tři setiny. Třetí je pak zatím s osmatřicetisetinovou ztrátou Kanaďan Justin Kripps.

Muži - čtyřboby (po 2 ze 4 jízd) - ZOH v Pekingu: 1. Německo (Friedrich, Margis, Bauer, Schüller) 1:57,00 (58,29+58,71), 2. Německo (Lochner, Bauer, Weber, Rasp) -0,03 (58,13+58,90), 3. Kanada (Kripps, Sommer, Stones, Coakwell) -0,38 (58,38+59,00), ... 22. ČR (Dvořák, Šindelář, Nosek, Záleský) -2,51 (59,71+59,80)