Českým biatlonistkám se sprint v Pekingu nevydařil. Vyhrála Norka Röiselandová

Byla to nečekaně z českých reprezentantek jinak se trápící se Lucie Charvátová, které se z českých biatlonistek závod nejlépe yvdařil. Nemohla tomu uvěřit ani ona sama, jak se jí celkem dařilo při střelbě. Jen jednou minula terč během celého závodu a to při střelbě vestoje. „Já se skoro nepoznávám. Položky se mi docela dařily, ale na trati se trápím neskutečně. Úplně cítím, jak mi tady odcházejí síly, poslední kolo hodně bolelo," komentovala závod ze svéhobb úhlu pohledu Charvátová pro Českou televizi.

Co se týče Markéty Davidové, tak ta z celého startovního pole zaznamenala jedenáctý nejrychlejší běžecký čas, ovšem na střelnici celkem čtyřikrát chybovala. Po dvou vždy vleže a vestoje. „Všechny rány měla moc nahoře. Šlo o její chyby, kdy přejížděla terč," prozradil po závodě pro ČT sport asistent trenéra Jiří Holubec. Davidová k tomu dodala: „Vůbec nevím, co jsem udělala jinak. Nemůžu říct, že bych nějak přepálila tempo. Dala jsem si ale na trestném kole 600 metrů navíc, to se pak jede těžko."

Je však ráda, že se kvalifikovala do stíhacího závod, kde se představí šedesát nejlepších ze sprintu.

To běžecky se příliš nedařilo Jessica Jislová a mohlo jí to hodně mrzet, zvlášť, když během celého závodu jen jednou chybovala při střelbě a to vleže. „Necítím se v Číně vůbec dobře a nevím, jak se z toho dostat a zase chytit střeleckou pohodu. Snažila jsem ze svých nohou vydolovat něco použitelného," řekla ke svému výkonu Jislová, která se nakonec zařadila na 31. pozici. Ve stíhacím závodě se pak představí i čtvrtá česká reprezentantka Tereza Voborníková, která skončila až osmapadesátá.

To norská vítězka Röiselandová se s nečistou střelbou rozhodně nikterak netrápila, neboť obě položky odstřílela naprosto bezchyně. Proto jí ani nemuselo vadit, že startovala do závodu už jako pátá v pořadí. Nedala nikomu šanci, ani nakonec druhé Švédce Elviře Öbergové. Ta ztratila na vítězku půl minutu. Bezchybně pak závod odstřílela i bronzová Italka Wiererová. Bezchybně vlastně odstřílelo prvních pět biatlonistek.

Třeba šampionka z dvojnásobné tratě Němka Herrmannová udělala jednu chybu jak vleže, tak i vestoje a proto pro ni nezbylo jiné než dvaadvacáté místo, přičemž na tuto Němku pak pouze šest sekund ztratila Charvátová.

Biatlon - ZOH v Pekingu (11.2.2022):

7,5 km biatlonistek:

1. Röiselandová (Norsko) 20:44,3 (0),

2. E. Öbergová (Švédsko) +30,9 (0),

3. Wiererová (Itálie) +37,2 (0),

4. Hauserová (Rakousko) +47,3 (0)

5. Tandrevoldová (Norsko) +1:00,2 (0)

6. Rezcovová (ROC/Rusko) +1:05,0 (2)

7. Magnussonová (Švédsko) +1:05,9 (0)

8. Džimová (Ukrajina) +1:07,5 (1)

9. Bescondová (Francie) +1:08,8 (1)

10. Stremousová (Moldavsko) +1:15,2 (0)

----

25. Charvátová (ČR) +1:51,3 (1)

31. Jislová (ČR) +1:58,4 (1)

41. Davidová (ČR) +2:27,5 (4)

58. Voborníková (ČR) +2:46,6 (2)