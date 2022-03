Návrat do Světového poháru po olympiádě se Češkám nevydařil. Ve štafetě skončily osmé

Pokud čeští biatlonoví fanoušci čekali, že po návratu do Světového poháru se bude českému biatlonu dařit o něco lépe než na olympiádě v Pekingu, museli být rychle zklamáni. Jako první se za českou štafetu představila na trati Eva Puskarčíková a už jí se od začátku nedařilo podle představ. Terče minula hned pětkrát a po tomto prvním úseku se tak Češky pohybovaly až na 16. místě, přičemž za vedoucími Norkami ztráceli dokonce přes minutu a půl.

O výrazné zlepšení v průběžném pořadí tohoto závodu se z českého pohledu postaraly Markéta Davidová s Jessicou Jislovou. „Nebylo to úplně špatné," okomentovala v rozhovoru pro ČT sport svůj výkon Davidová. Nejen ona se postarala o zlepšení, ještě výše sečeská štafeta dostala díky Jislové na třetím úseku. „Děsně mě to bavilo, odjíždělo mi to a i technicky jsem si připadala dobře. Snažila jsem se být opatrná na střelnici, ale podařilo se mi rychle dobít i tu jednu ránu vedle na stojce," uvedla pro ČT sport ke svému výkonu Jislová.

Ta nakonec tedy přdávala jako pátá v pořadí a tady si mohli čeští fanoušci chvíli myslet, že by z toho mohl být slušný výsledek. Vše ale zhatila při střelbě vleže a vestoje finišmanka Lucie Charvátová, která na obou položkách zaznamenala vždy jeden nevybílený terč těchto 300 metrů navíc na trastném kole tak tedy sesunulo českou štafetu na konečné osmé místo. „Mrzí mě to strašně, protože bylo reálné udržet se v elitní pětce," byla očividně zklamaná Charvátová.

Jednalo se mimochodem o první biatlonový závod Světového poháru, na kterém se kvůli sankcím za invazi ruských vojsk na Ukrajinu nezúčastnili ruští a běloruští reprezentanti.

Závod SP v biatlonu v Kontiolahti (Finsko) - (3.3.2022):

Ženy - štafeta 4x6 km:

1. Norsko (Röiselandová, Eckhoffová, Lienová, Tandrevoldová) 1:09:48,1 (0 tr. okruhů + 4 dobíjení)

2. Švédsko (Perssonová, Magnussonová, H. Öbergová, E. Öbergová) -37,7 (0+8)

3. Itálie (Comolaová, Wiererová, Sanfilippová, Vittozziová) -1:00,2 (0+7)

4. Německo -1:57,1 (2+9)

5. Švýcarsko -2:37,1 (1+12)

6. Rakousko -2:55,8 (2+11)

...

8. ČR (Puskarčíková, Davidová, Jislová, Charvátová) -3:26,6 (2+14)

Konečné pořadí štafet (po 5 závodech):

1. Švédsko 243 b.

2. Norsko 235

3. Francie 216

...

7. ČR 168