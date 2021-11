Parádní úvod biatlonové sezóny. Davidová vyhrála první závod Světového poháru

Čtyřiadvacetileté české reprezentantce se dařilo hned od úvodní střelecké položky. Všechny čtyři totiž bezchybně vybílila a právě to byl základ úspěchu.

"Jsem za to ráda. Vleže to bylo v pohodě, vestoje jsem si těma ránama jistá nebyla, ale jsem ráda, že spadly," řekla Davidová v rozhovoru pro ČT sport. "Je to fajn pro hlavu, na druhou stranu první závody nic neříkají. Musíme makat dál a doufat, že to bude v rozumných mezích i nadále," nechala se Davidová slyšet v pozávodním rozhovoru pro ČT sport.

Tento individuální závod se povedl i další české reprezentantce Lucii Charvátové. Přestože na úvodní střelecké položce jednou chybovala, následně se jí na koberci dařilo lépe a i proto se v polovině patnáctikilometrového závodu ocitala průběžně v elitní desítce. „Skoro jsem se lekla, jak mi to jde," uvedla Charvátová v rozhovoru a pokračovala: „Nakonec bych tu svou střelbu hodnotila, že nenadchne, ani neurazí. Ve sprintu budu chtít ze sebe dostat víc."

Překvapením závodu byla norská šampionka Eckhoffová, jež během závod hned pětkrát střelecky chybovala a tím pádem se tak propadla až na třicáté místo. Nejúspěšnější Norkou tak byla nečekaně sedmá Kalkenbergová, která sahala dlouho po stupních vítězů. Chyby natropila i švédská závodnice Elvira Öbergová, která ale byla na trati nejrychlejší závodnicí a díky tomu se tak vyhoupla na konečné 18. místo.

Světový pohár biatlonistek - závod na 15 km v Östersundu (27.11.2021):

1. Davidová (ČR) 42:43,5 (0)

2. Hauserová (Rakousko) +1:17,7 (1)

3. Herrmannová (Německo) +1:23,0 (1)

4. Alimbekovová (Bělorusko) +1:46,0 (2)

5. Nigmatullinová (Rusko) +2:04,0 (1)

6. Lunderová (Kanada) +2:05,2 (1)

7. Kalkenbergová (Norsko)+2:25,0 (0)

8. Rezcovová (Rusko) +2:27,7 (3)

----

33. Charvátová (ČR) +4:20,8 (4)

58. Jislová (ČR) +5:37,7 (4)

63. Vinklárková (ČR) +5:43,6 (3)

69. Puskarčíková (ČR) +5:58,1 (4)