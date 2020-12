Po polovině závodu česká štafeta vedla, nakonec skončila až jedenáctá. Vyhrály Norky

První polovina sobotního štafetového závodu biatlonistek vyšla českému týmu na výbornou a to díky jak prvnímu úseku, který měla na starost Jessica Jislová, tak na tom druhém v podání české jedničky Markéty Davidové. Té ke slušné střelbě navíc přidala i výtečný běh, který tak českou reprezentaci posunul dokonce až na vedoucí příčku. "Myslím, že jsem dneska byla na úseku, kde můj úkol byl takový," okomentovala svůj běh, jenž byl tím nejrychlejším v rámci druhého úseku.

V celém startovní poli se během celého závodu nenašlo žádné kvarteto, ve kterém by nebyl nikdo,kdo by na svém kontě neměl ani jedno trestné kolo. To absovovala i česká štafeta, ovšem až ve třetím úseku. Tehdy vleže chybovala Eva Puskarčíková. "Hrozně mě to mrzí, že jsem to holkám pokazila. S tou ležkou se tady peru už od začátku sezóny," byla si vědoma rodačka z Jilemnice.

Pořád to ale po jejím úseku nevypadalo s českým kvertetem tak zle, neboť v tu chvíli figurovala alespoň v elitní osmičce, jenomže v roli finišmanky českého týmu byla poprvé ve své kariéře Lucie Charvátová, což byl risk a nakonec Charvátová tento tlak nezvládla. Na své pslední střelecké položce totiž přidala další dvě trestná kola pro českou reprezentaci a do cíle tak dorazila, stejně jako v Kontolahti, až na jedenáctém místě.

Vyrovnané výkony všech čtyř závodnic převedla norská štafeta, která se především díky Tiril Eckhoffové po třetím úseku ujala vedení v závodě. Finišmanka Marte Roiselandová pak žádný kiks nepředvedla a s přehledem udržela norské vedení až do samotného závěru. Až 24 vteřin za ní pak na druhhé pozici skončily Francouzky, třetí místo pro Švédky pak v těsném finiši s Němkou Denise Hermannovou zajistila svým výkonem Elvira Oebergová.

Světový pohár biatlonistek v Hochfilzenu - štafeta žen na 4x6 km (12.12.2020):

1. Norsko (Knottenová, Tandrevoldová, Eckhoffová, Röiselandová) 1:08:04,3 (1+6)

2. Francie (Simonová, Bescondová, Braisazová-Bouchetová, Chevalierová-Bouchetová) +24,5 (0+16)

3. Švédsko (Skottheimová, Perssonová, H. Öbergová, E. Öbergová) +32,5 (1+9)

4. Německo (Hammerschmidtová, Preussová, Hettichová, Herrmannová) +32,7 (1+9)

5. Itálie (Vittozziová, Larschneiderová, Wiererová, Sanfilippová) +37,1 (0+3)

6. Rakousko (Zdoucová, Schwaigerová, Innerhoferová, Hauserová) +1:12,9 (1+10)

7. Ukrajina (Blašková, Džimová, Semerenková, Pidhrušná) +1:13,3 (0+10)

8. Rusko (Pavlovová, Kazakevičová, Kuklinová, Kajševová) +1:51,0 (1+8)

------------

11. Česko (Jislová, Davidová, Puskarčíková, Charvátová) +2:41,8 (3+14)