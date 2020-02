Smíšená štafeta dvojic Čechům nesvědčí, skončili až čtrnáctí. Triumfovali Norové

Do závodu, kterého se zúčastnilo rekordně až 30 zemí, vstoupily jako první ženy a tedy i Markéta Davidová. Ta při střelbě vleže byla na koberci o něco déle a i tak pak musela využít jeden náhradní náboj. Díky svému běhu se jí ale podařilo vrátit se do elitní desítky, jenže následně pořadím klesla kvůli nevydařené střelbě vestoje, kde jí nepomohly ani tři dobíjení a i přes ně tak musela na trestné kolo. Z něj se na trať vrátila až jako čtyřiadvacátá s padásetivteřinovou ztrátou na čelo startovního pole.

Tam se v tu chvíli ocitala norská štafeta, pro kterou se jednalo o závod, ve kterém by rada obhájila vítězství z posledního MS. Za Norskem pak figurovali Švýcaři a Němci. Pokud snad čeští fanoušci doufali v poněkud lepší závod ze strany Čechů při mužské části, kde Česko reprezentoval Michal Krčmář, tak museli být rychle zklamáni. Ani Krčmářovi se totiž střelecky příliě v závodě nedařilo. Sice se snažil vystřílet terče co nejrychleji, ale samotné střelbě to nijak neprospělo. Vleže musel dobíjet dvakrát, vestoje pak na položku vypotřeboval všechny náhradní náboje.

Zatímco na čele závodu byla k vidění od začátku až do konce norská vlaječka spolu s tou švýcarskou a německou, postupem času se do bojů o cenné kovy dostaly i štafety Švédska a Itálie. Tyto štafety spolu o čelo bojovalo před mužskou částí, kde však postlední střeleckou položku, kterou se zúčastnily ženy, nezvládla pouze Italka Wiererová, kvůli které tak tedy musela domácí štafeta na trestné kolo a bylo tak jasné, že je ze hry o medaile venku.

V mužské části byl hodně sledován především souboj mezi Norem Johannesem Boe a Němcem Lesserem, který nakonec rozhodla až poslední střelba, při které to byl Seveřan, jenž nechyboval a o zlatu pro Nory tak nikdo už nepochyboval.

U Němců však byla v cíli vidět velká radosti za stříbro, bronz pak z tohoto závodu nakonec puzoval do Francie a to díky Jacquelinovi předvádějící rychlý běh. Bronzu se dočkal i přesto, že ho Samuelsson během závodu atakoval hůlkou. Česká dvojice cílem projela s více než půlminutovou ztrátou na elitní desítku. Připomeňme, že na loňském MS v této disciplíně skončili Češi devátí, což je pro ně nejlepší výsledek právě ve štafetě dvojic na světovém šampionátu.

MS v biatlonu - závod smíšených dvojic v Anterselvě (20.2.2020):

1. Röiselandová, J. Boe (Norsko) 34:19,9 (0+6)

2. Preussová, Lesser (Německo) +17,6 (0+5)

3. Bescondová, Jacquelin (Francie) +29,8 (0+4)

4. H. Öbergová, Samuelsson (Švédsko) +35,2 (0+7)

5. Häckiová, Weger (Švýcarsko) +40,6 (0+9)

6. Hauserová, Eder (Rakousko) +54,5 (0+4)

7. Kuklinová, Jelisejev (Rusko) +1:00,5 (0+6)

8. Lunderová, Gow (Kanada) +1:03,4 (0+7)

9. Wiererová, Hofer (Itálie) +1:15,3 (1+13)

10. Merkušinová, Pidručnyj (Ukrajina) +1:27,2 (0+8)

...

14. Davidová, Krčmář (ČR) +1:59,6 (1+12)