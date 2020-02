Trestné kolo českou ženskou štafetu minulo a dojela čtvrtá! Norsko slaví další kov

Aktualizováno 13:50 — Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Před sobotním ženským štafetovým závodem v rámci letošního mistrovství světa v italské Anterselvě bylo největší otázkou to, jak se v něm povede českému kvartetu, jehož součástí byla i Lucie Charvátová, která se nedávno nechala slyšet, že by už nejraději štafetu vůbec nejela. Ale české čtveřici ve složení Jessica Jislová, Markéta Davidová, Lucie Charvátová a Eva Kristejn Puskarčíková se dařilo od samotného počátku tohoto závodu a po většině času sahala po umístění na stupních vítězů. Nejkritičtějším momentem v celém závodě byl úsek právě zmiňované Lucie Charvátové, na které především při střelbě vleže byla znát velká nervozita, ale ani po ležce, ani po stojce nemusela na trestné kolo, což ji následně vlilo krev do žil. Ještě po poslední střelbě finišmanky Kristejn Puskarčíkové to vypadalo nadějně, neboť se česká štafeta posunula na průběžné třetí místo, nakonec ale do cíle dojela čtvrtá. I tak se dá mluvit o skvělém výsledku. První skončily Norky, druhé Němky a třetí Ukrajinky.