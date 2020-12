V mužském sprintu triumfoval nečekaný Nor, Johannes Dale. Češi nezazářili

Jako první z Čechů na trať do sprinterského závodu v Hochfilzenu vyrazil coby třetí závodník z celého startovního pole Michal Krčmář, se sedmičkou pak vyrazil do závodu Ondřej Moravec. Oba dva reprezentační kolegové dojeli shodně na první střeleckou položku vleže, kterou ale zvládl daleko lépe zkušenější reprezentant. Michal Krčmář totiž zaznamenal dvě chyby na střelnici poté, co netrefil poslední dva terče, to Moravec vybílil všechny terče a vyhnul se tak trestnému okruhu.

Krčmář chtěl pochopitelně špatný start do závodu postupem času vylepšit, což se mu při druhé střelbě podařilo. Vestoje totiž nechyboval ani jednou, ovšem ani tak nemohl být po dojezdu do cíle nijak zvlášť spokojený se svým výkonem. Ani Moravec neabsolvoval závod bez jediné chyby na střelnici, neboť při střelbě vestoje ned první terč netrefil. Tím tak zhasla naděje na jeho umístění v elitní desítce. Nakonec byl v konečném pořadí až za Krčmářem, přičemž na něj ztrácel třináct vteřin.

Střelecky se nikterak nedařilo ani dalším českým účastníkům tohoto závodu. Za celý závod natropil Jakub Štvrtecký tři chyby na střelnici, ale vynahradil to zase pro změnu pěkným během a do šedesátky se tak nakonec vešel. I Tomáš Krupčík měl na kontě po závodě celkem tři střelecké minely, ale běžecky na tom vůbec nebyl podobně jako Štvrtecký, stejně jako další reprezentant Adam Václavík. Ten mimochodem chyboval při střelbě celkem hned čtyřikrát.

Äni jeden z českých reprezentantů tak tedy nestřílel během tohoto závodu čistě. "Mrzí mě to. Podmínky byly dobré, byly to moje chyby. Alespoň z běhu nemám špatný pocit," vracel se v pozávodním rozhovoru Krčmář ke svým střelám číslo čtyři a pět. "Nehodnotím to dobře. První kolo jsem měl opravdu špatný pocit, pak jsem se rozjel. Chyb lituju, na ležce nemusela být. Doufám, že to příště bude lepší," doufá v lepší zítřky Štvrtecký.

Co se týče dalších závodníků, tak jeden z favoritů Švéd Sebastian Samuelsson se mohl dlouho ohřívat na průběžné vedoucí pozici, nakonec ho dokázal sesadit až Francouz Quentin Fillon Maillet, jenž byl rychlejší o téměř půlminutu. Na trati ale bylystále k vidění Norové, jednak oba bratři Boeovi a také Johannes Dale. A protože bratři chybovali, zatímco Dale se nečekaněě dstal do vedení, mohl Dale začít prožívat naplno svůj první triumf ve Světovém poháru.

Dodejme na závěr, že Dalea na stupních vítězů ještě doplnili postupně Francouzi Quentin Fillon Maillet a Fabien Claude.

Světový pohár biatlonistů v Hochfilzenu

Sprint mužů na 10 km (11.12.2020):

1. Dale (Norsko) 23:32,5 (0)

2. Fillon-Maillet (Francie) +17,1 (0)

3. Claude (Francie) +29,9 (1)

4. J. Boe (Norsko) +41,2 (1)

5. Samuelsson (Švédsko) +44,3 (0)

6. Jacquelin (Francie) +45,7 (2)

7. Christiansen (Norsko) +51,1 (1)

8. Doll (Německo) +51,7 (1)

...

31. Krčmář (ČR) +1:41,1 (2)

38. Moravec (ČR) +1:53,9 (1)

41. Štvrtecký (ČR) +2:01,1 (3)

77. Krupčík (ČR) +2:55,5 (3)

79. Václavík (ČR) +2:57,6 (4)