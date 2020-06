Celá rodina teď může hrát legendární hru Minecraft

Hlavním úkolem hry Minecraft je budování a stavění, přičemž nejdůležitějším nástrojem je vlastní fantazie. Realizovat co nejlepší stavbu na předem zadané téma, to bude i úkolem soutěžících, kteří se zapojí do nové Dell výzvy. První výzva odstartovala 3. června a jejím tématem je „Nejlepší zážitek poslední doby“. Soutěž je určena rodinám a klade si za cíl nabídnout společnou aktivitu ve virtuálním světě pro rodiče a jejich ratolesti. Soutěžní tým totiž musí tvořit minimálně 2 členové rodiny.

„Naše výzva vznikla jako reakce na aktuální situaci, kdy mnoho rodičů tráví s dětmi doma spoustu času. Hra Minecraft nabízí ideální společnou aktivitu pro všechny členy rodiny a může rodičům přirozeně přiblížit digitální svět jejich dětí a ukázat, že stejně jako si stavějí s legem, tak si můžou stavět ve virtuálním prostředí. Výzva vyžaduje zapojení více členů rodiny, takže jde i o motivaci pro děti, aby se do naší výzvy zapojily společně se svými rodiči, a samy je tedy do svého digitálního života pozvaly,“ uvádí k soutěži Zuzana Ulmanová ze společnosti Dell Technologies.

Soutěž nabídne během 2 měsíců 4 výzvy, přičemž každá výzva potrvá 2 týdny. Téma každé výzvy oznámí vždy za začátku známý youtuber a streamer Minecraftu Crafák. Soutěžní tým během výzvy plní úkol ve hře Minecraft na předem dané téma a svůj postup ve hře zaznamenává prostřednictvím programu pro nahrávání plochy nebo pomocí kamery na svém telefonu. Soutěžní tým zároveň může natočit na kameru či mobilní telefon video, kde představí svůj tým a natočí, jak se na výzvu připravoval, jak při plnění výzvy postupuje a jak spolupracuje. Odborná porota vybere z každé výzvy tři výherce, kteří si odnesou hodnotné ceny partnerů soutěže. Absolutní vítězové z každé ze čtyř výzev navíc postupují do závěrečného grandfinále, které se odehraje na konci celé soutěže. Pokud se soutěžní tým v jedné výzvě neumístí, může se účastnit výzvy následující a zkusit tak své štěstí znovu. Soutěž zajišťuje Dell ve spolupráci s SWS, Alza, Microsoft, herním portálem Top Gaming a esportovým týmem Brute.