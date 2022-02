O Ukrajinu se vede "válka" i na tiktoku. Nový nástroj ruské propagandy se stává problémem

Podle agentury AP se tiktok stal novým nástrojem ruské propagandy, kterou nyní odborníci považují za výrazně sofistikovanější než například při anexi Krymu v roce 2014.

Tiktok, který slouží ke sdílení krátkých videí, má více než miliardu uživatelů a někteří akademici či komentátoři už delší dobu upozorňují na jeho nezanedbatelnou roli při šíření nebezpečného obsahu. Například deník The New York Times v lednu poukázal na výskyt manipulativních videí o testech na koronavirus, obavy v USA vyvolávaly také populární "výzvy" nabádající uživatele k ničení vybavení ve školách nebo sebepoškozování.

Nyní se vyrojila nepravdivá a zavádějící videa o válce na Ukrajině, která sbírají desítky milionů zhlédnutí, napsal o víkendu na twitteru reportér Shayan Sardarizadeh, který píše o dezinformacích pro zpravodajskou společnost BBC. Podle amerického veřejnoprávního rozhlasu NPR jsou za snímky z dnešní Ukrajiny vydávány záběry z jiných konfliktů, scény z filmů i klipy z počítačových her. Jen do pátku údajně příspěvky s heslem "RussianInvasion" nasbíraly 32 milionů zhlédnutí, zatímco klipy s označením "RussiaUkraine" dokonce více než 130 milionů.

"Je klíčové, aby veřejnost zůstala informovaná o událostech takového významu, avšak zdá se, že nastavení platformy není kompatibilní s aktuálními potřebami," míní Abbie Richardsová z liberální organizace Media Matters monitorující mediální scénu.

Některé analýzy poukazují na to, že tiktok zprostředkovává i skutečné dění nebo hlasy Rusů nespokojených s válkou a počínáním prezidenta Vladimira Putina. To však jde ruku v ruce s vlnou dezinformací. "Objem zavádějících videí se mi zdá jako nová věc. Někteří lidé to dělají, protože chtějí pozornost, někteří lidé to chtějí zpeněžit, jiným jde potenciálně o šíření dezinformací," shrnul situaci Sam Gregory, který vede iniciativu Witness zaměřenou na etické využívání videí v krizových situacích.

Rozhodně nelze říct, že by podvodné a manipulativní příspěvky šířily jen prokremelské kanály nebo že by všechny byly namířené proti Ukrajincům. Televize CNN například upozorňuje na hojně sdílené video, které má údajně ukazovat operaci ruských výsadkářů. Ukázalo se však, že je z roku 2015.

Podle AP se nicméně na tiktoku množí i "chytrá videa", která servírují "ruský nacionalismus s přílohou humoru". Jako příklad zpravodajská agentura uvádí klip podbarvený taneční hudbou, v němž vystupuje štěně psa označené americkou vlajkou a kočka s přidanou vlajkou Ruska. Když se pes dotkne jejího ocasu, kočka jej rychle zažene máchnutím tlapky. Video za dva týdny nasbíralo 775.000 zhlédnutí. Autorem je účet s názvem Funrussianprezident, který má 310.000 sledujících a produkuje výhradně proruský obsah.

"Může to být jen nějaký ruský vlastenec, co má pocit, že dělá dobrou věc. Taky by to velmi snadno mohlo být něco s přímou vazbou na stát," komentovala odbornice na dezinformace a východní Evropu Nina Jankowiczová z výzkumného ústavu Wilson Center. "Rusko tyhle taktiky zdokonalilo," dodala.

Tiktok se přitom zdá být jedním z mnoha nástrojů válečné propagandy. "Armády trollů a botů podněcují protiukrajinské cítění. Státem ovládaná média se snaží rozdělit publikum na Západě," shrnuje AP. Izraelská technologická společnost Cyabra pozorovala rozmach podezřelých účtů šířících protiukrajinský obsah napříč internetovými platformami. Například na twitteru údajně 14. února stoupl počet protiukrajinských příspěvků produkovaných skupinou sledovaných účtů o 11.000 procent.

"Když vidíte 11.000procentní nárůst, je vám jasné, že se něco děje," řekl ředitel Cyabra Dan Brahmy. "Nikdo nemůže vědět, kdo to v zákulisí řídí. Můžeme jenom hádat," dodal.