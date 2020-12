Peking zakázal 105 aplikací, mezi nimi i TripAdvisor

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Peking nechal z internetových obchodů odstranit 105 aplikací. Vysvětluje to tažením proti obsahu, který má co do činění s pornografii, prostitucí, hazardem a násilím. Většina zakázaných aplikací je čínských, ale ocitla se mezi nimi i americká cestovní aplikace TripAdvisor. Informoval o tom dnes zpravodajský server BBC.