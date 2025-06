Evropa ztrácí trpělivost. Dává sbohem Trumpovi a obrací se k Asii. Má ale nová obchodní strategie šanci uspět?

Von der Leyen doufá, že by spojenectví mezi EU a CPTPP mohlo vytvořit nový pilíř světového obchodu založený na pravidlech – jako protiváhu Trumpově jednostranné a stále tvrdší protekcionistické politice. Pokud EU a CPTPP skutečně spojí síly, zahrnuly by dohromady 39 zemí a přibližně 30 % světového obchodu.

Trumpovy jednostranné cla — která se mohou od 9. července zvýšit až na 50 %, pokud se Washington a Brusel nedohodnou — testují trpělivost EU. Von der Leyen na to reaguje pokusem přesunout obchodní pozornost směrem na východ a navázat spolupráci s demokratickými a tržně orientovanými partnery.

„Tento projekt by ukázal světu, že svobodný obchod mezi velkým počtem zemí je možný, pokud stojí na základech pravidel,“ řekla po čtvrtečním summitu EU. „Spojení CPTPP a EU je silné.“

Jak by mohla taková spolupráce fungovat? Zkušení vyjednavači Tim Groser (Nový Zéland), Steve Verheul (Kanada) a John Clarke (EU) navrhují, aby všechny zúčastněné země nejprve podepsaly takzvanou Standstill Agreement — tedy závazek, že si navzájem nezavedou nové obchodní bariéry. Tento krok by podle nich vyslal silný signál Washingtonu, že „většina tradičních spojenců USA“ zůstává loajální k systému založenému na pravidlech.

Spojené státy přitom měly šanci být součástí CPTPP už během vlády Baracka Obamy, ale Trump od dohody po svém nástupu v roce 2017 odstoupil. A dnes není zřejmé, zda by se USA do nové obchodní architektury vedené EU a CPTPP vůbec chtěly nebo mohly zapojit.

„Američané odešli,“ prohlásila von der Leyen a dodala, že je na dvou blocích, zda USA v budoucnu znovu pozvou.

Bývalý hlavní vyjednavač EU Ignacio García Bercero varuje před tím, aby byla spolupráce EU a CPTPP vnímána jako otevřená výzva Spojeným státům. „Nemělo by to být něco, co USA vyloženě vylučuje. Ale pokud nejsou ochotné hrát podle pravidel, pak ostatní musí jít dál i bez nich.“

K iniciativě se aktivně připojuje také Velká Británie, která se loni stala členem CPTPP. Premiér Keir Starmer při čtvrtečním představení první britské obchodní strategie po brexitu potvrdil, že jeho vláda je připravena podpořit propojení EU s pacifickým blokem. Podle něj to přináší „významné příležitosti, pokud budeme jednat pružně a s jasným vědomím, v jakém světě žijeme“.

Podle Grosera, Verheula a Clarka by nová obchodní aliance mohla vzniknout mimo struktury WTO, která je od svého založení v roce 1995 paralyzována nutností dosáhnout konsensu. USA už roky blokují jmenování nových soudců do rozhodčího orgánu WTO, čímž prakticky znemožnily její běžné fungování.

„Musí to začít mimo Ženevu, se skupinou zemí, které jsou schopné jednat rozhodně,“ argumentují tři vyjednavači. Podle nich by nový blok mohl v budoucnu vytvořit základ pro modernizovaná pravidla světového obchodu a přinést dlouhodobou prosperitu.

Von der Leyen již zahájila konkrétní diplomatické kroky – například po jednání s novozélandským premiérem Christopherem Luxonem vydali společné prohlášení o zahájení dialogu mezi EU a CPTPP „co nejdříve“. Přání navázat oficiální jednání vyjádřili už v květnu i ministři CPTPP během schůzky v korejském Čedžu.

Podle unijního činitele by se první ministerské setkání mohlo uskutečnit už v červenci. Zdůraznil ale, že EU „se k CPTPP jako takovému nepřipojuje“, ale „buduje mosty“ mezi dvěma bloky.

Pokud EU skutečně vsadí na Asii místo USA, může to výrazně přepsat světovou obchodní mapu. Zda to ale povede k obnovení pravidelného světového obchodu — nebo k ještě hlubší fragmentaci — ukážou až následující měsíce.