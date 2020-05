Wikipedie řeší spory mezi dobrovolníky, kteří tvoří obsah. Problémem je otázka genderu

Téměř všichni znají online encyklopedii Wikipedie, na jejíž tvorbě spolupracují dobrovolníci z celého světa. Podle hodnocení služby Alexa z června 2019 je nejpopulárnější webovou stránkou. Wikipedie je ve vlastnictví společnosti Wikimedia Foundation, která je financována především prostřednictvím darů.

Wikimedia musí nyní reagovat na stížnosti žen a členů hnutí LGBT (hnutí gayů, leseb, bisexuálů a transgender lidí), že jsou obtěžováni jinými dobrovolníky, uvedla BBC. „Musíme spolupracovat na vytvoření bezpečné, inkluzivní kultury, kde jsou všichni vítáni,“ řekla Katherine Maherová, generální ředitelka společnosti.

Studie, která se soustředila na genderové problémy mezi editory na Wikipedii, uvedla, že mnoho žen a zástupců hnutí LGBT má strach o svou bezpečnost. Redaktorky uváděly, že jejich práce byla často zpochybňována editory převážně mužského pohlaví. New York Times v roce 2019 uvedl, že jeden transgender dobrovolník dostal i výhružky smrtí.

Wikipedia využívá redakční systém wiki, který umožňuje uživatelům přidávat obsah podobně jako v internetových diskusích, ale navíc jim také umožňuje i obsah měnit, a jak už to v internetových diskusích bývá, vedlo to k mnoha sporům, až to vyústilo v obtěžování.

Nový kodex chování je na místě a Wikimedia plánuje dvě fáze. V první fázi změní nastavení převážně v chatovacích místnostech a dalších projektech, což by mělo proběhnout do 30. srpna.