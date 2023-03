Meta zvažuje spuštění další sociální sítě

Televize CNN ve svém titulku vyjádření shrnula tak, že Meta zvažuje novou síť, jejíž popis "zní hodně jako twitter". Platforma, kterou na podzim převzal miliardář Musk, má problémy s udržením inzerentů a ve velkém propouští, což podle médií mimo jiné oslabuje její schopnost vymáhat pravidla proti nežádoucímu obsahu včetně dětské pornografie. Z chaosu v twitteru se přitom snaží těžit vícero konkurenčních hráčů.

"Zabýváme se samostatnou, decentralizovanou sociální sítí pro sdílení textových zpráv. Jsme přesvědčeni, že je zde příležitost pro oddělený prostor, kde by si tvůrci a osobnosti mohli vyměňovat aktuální sdělení o svých zájmech," uvedla Meta.

Zmíněné diskuse zřejmě uvnitř technologické společnosti probíhají už delší dobu. Deník The New York Times v prosinci napsal, že zaměstnanci Mety si v listopadu při "virtuálním brainstormingu" vyměňovali nápady ohledně toho, "jak vybudovat příští twitter". Web Platformer nicméně v pátek s odvoláním na své zdroje uvedl, že projekt je stále ve velmi rané fázi vývoje.

Pokud by Meta skutečně spustila decentralizovanou platformu, znamenalo by to zásadní rozdíl oproti facebooku či instagramu. Jednalo by o model bližší sítím jako Reddit, Discord nebo Mastodon, kde si uživatelé mohou vytvářet vlastní komunity nebo "servery" s vlastními pravidly. Mastodon v posledních měsících zaznamenal prudký nárůst v počtu uživatelů v návaznosti na změny ve vedení twitteru.

Zpráva o plánech Mety přichází v době, kdy facebook ztrácí popularitu mezi mladými uživateli, poznamenává agentura Reuters. "Instagram také čelí tvrdé konkurenci, přičemž tvůrci obsahu a populární influenceři z platformy odchází na tiktok," dodává.