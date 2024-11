Nad Googlem se stahují mračna. Ministerstvo chce, aby prodal Chrome, v plánu je mu sebrat i Android

Podle zpráv agentury Bloomberg ministerstvo spravedlnosti zvažuje prodej Chromu jako jedno z opatření proti monopolnímu postavení Googlu. Další navrhovaná opatření mají zahrnovat přísnější regulace umělé inteligence, operačního systému Android a využívání dat.

Google však tyto plány ostře kritizoval. „Ministerstvo spravedlnosti prosazuje radikální agendu, která jde daleko za právní problémy tohoto případu,“ uvedla výkonná ředitelka Google Lee-Anne Mulholland pro BBC.

Google tvrdí, že případné rozdělení jeho byznysu by poškodilo spotřebitele, vývojáře i technologickou dominanci Spojených států. „Zásah vlády by mohl zvýšit náklady na zařízení, podkopat konkurenci Androidu s iPhony a ztížit zabezpečení Chromu,“ dodala Mulhollandová.

Chrome je podle Similarwebu nejpoužívanějším webovým prohlížečem na světě s tržním podílem 64,61 % (říjen 2024). Google také ovládá téměř 90 % globálního trhu vyhledávačů, což je dáno i tím, že jeho vyhledávač je přednastavený nejen v Chromu, ale i na dalších prohlížečích, například Safari na iPhonech.

Soudce Mehta ve svém srpnovém rozhodnutí zdůraznil, že toto přednastavení je pro Google „extrémně hodnotné“. Uvedl, že konkurenční firmy by musely platit partnerům „miliardy dolarů“ za to, aby mohly být nastaveny jako výchozí vyhledávač.

Ministerstvo spravedlnosti již dříve uvedlo, že zvažuje rozdělení některých částí Googlu, včetně Chromu, Androidu nebo Google Play. Tím by podle něj bylo možné zabránit zneužívání těchto produktů k podpoře dominance Google vyhledávání.

Google na tyto návrhy v říjnu reagoval, že „rozdělení“ by zásadně poškodilo fungování jeho produktů. „Rozdělení by změnilo obchodní modely našich produktů, zvýšilo náklady na zařízení a oslabilo konkurenceschopnost Androidu vůči Applu,“ uvedla firma ve svém prohlášení.

Navzdory těmto výzvám zaznamenal Google ve třetím čtvrtletí růst příjmů z vyhledávání a reklamy o 10 % na 65,9 miliardy dolarů. Generální ředitel Sundar Pichai zdůraznil, že nástroje založené na umělé inteligenci, které Google integruje do vyhledávání, již používají miliony uživatelů.

Investoři bedlivě sledují vývoj akcií Googlu v návaznosti na zprávy o plánovaných opatřeních DOJ, která by mohla zásadně změnit strukturu a fungování společnosti.

Pokud soud schválí návrhy ministerstva spravedlnosti, Google by mohl čelit největšímu zásahu do svého byznysu za poslední desetiletí. Přestože společnost vehementně obhajuje svou pozici, otázkou zůstává, zda regulátoři dokážou omezit její dominanci, aniž by poškodili uživatele a inovace v oblasti technologií.