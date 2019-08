Kdy poletí Starship do kosmu? Nový test vzbudil rozruch, Musk pod palbou otázek

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

První zkušební let do výšky 20 kilometrů prototypu nové kosmické lodi Starship, vyvíjené společností SpaceX mimo jiné s úvahami o budoucí kolonizaci Marsu, by se mohl uskutečnit už v říjnu. Brzy poté by měl následovat pokus s dosažením oběžné dráhy kolem Země.