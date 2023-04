ŽIVĚ: Starship na druhý pokus odstartovala, má obletět Zemi

Druhý pokus o první orbitální let dnes využil obří dopravní systém Starship od společnosti SpaceX k tomu, aby odstartoval z kosmodromu na jihu amerického státu Texas. Ostře sledovaný let dosud nejvýkonnějšího systému pro cesty do vesmíru byl v pondělí odložen kvůli problémům při plnění paliva.