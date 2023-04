Interpelace, povinná izolace kvůli covidu skončila, Fiala se v Singapuru sejde s předsedou vlády i s prezidentkou

Poslance dnes zaměstnají pravidelné interpelace na členy vlády. Projednávat mají také různé mezinárodní smlouvy a zprávy.

Dopoledne by se měli zákonodárci zabývat písemnými interpelacemi. Na plénum se takový dotaz dostane v případě, když jeho autor není s odpovědí člena kabinetu spokojený. Odpoledním ústním dotazům poslanců nebude čelit premiér Petr Fiala (ODS), který pokračuje v cestě po zemích jihovýchodní a Střední Asie.

Akcionáři Komerční banky (KB) budou dnes rozhodovat o návrhu představenstva vyplatit z loňského zisku dividendy ve výši 60,42 Kč na akcii před zdaněním. Ze zisku 17,6 miliardy Kč bude mezi akcionáře rozděleno 11,5 miliardy Kč a 6,1 miliardy Kč půjde do nerozděleného zisku minulých let. Nárok na dividendu bude mít akcionář, který bude vlastnit akcie banky k 2. květnu. Splatná bude 22. května letošního roku.

V Praze, Brně a Ostravě dnes začínají Dny evropského filmu (DEF). Jubilejní 30. ročník festivalu představí 48 filmů, letos se zaměřením na filmy ze zemí Beneluxu, debuty a snímky s hudební tematikou, přičemž poslední dvě zmíněné sekce jsou soutěžní. Festival potrvá ve trojici velkých českých měst do 25. dubna, v rámci festivalových Ozvěn se pak od 26. do 30. dubna přesune do kin ve 13 městech.

Setkáním se zástupci české komunity či studenty Evropské školy v Bruselu pokračuje dnes první návštěva českého prezidenta Petra Pavla v hlavním městě evropských institucí. Opět zavítá také do centrály Severoatlantické aliance, kde se setká s předsedou Vojenského výboru Robem Bauerem.

Český premiér Petr Fiala se dnes v Singapuru sejde s předsedou vlády Lee Hsien Loongem, prezidentkou Halimah Yacobovou a předsedou parlamentu Tan Chuan-jinem. Zahájí zde také podnikatelské fórum. Česká republika chce podle Fialy rozvíjet spolupráci se Singapurem mimo jiné v kybernetice, kybernetické bezpečnosti, digitalizaci, nových technologiích či v umělé inteligenci.

Druhý pokus o první orbitální let dnes čeká obří dopravní systém Starship od společnosti SpaceX. Odstartovat má z kosmodromu na jihu amerického státu Texas, 62minutové okno pro start se otevře v 15:28 SELČ. Ostře sledovaný let dosud nejvýkonnějšího systému pro cesty do vesmíru byl v pondělí odložen kvůli problémům při plnění paliva.