Jurečka představí změny valorizací důchodů. Jaká budou bezpečnostních opatření na Hradě?

Prezident Petr Pavel na tiskové konferenci představí nastavení bezpečnostních opatření na Pražském hradě. Současný stav, kdy návštěvníci Hradu musí absolvovat bezpečnostní prohlídku, Pavel opakovaně kritizoval.

Dnes se konají přijímací zkoušky na šestiletá a osmiletá gymnázia, druhý termín je v úterý. Organizátor zkoušek státní organizace Cermat připravil testy z matematiky a z češtiny.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) by měl dnes odpoledne na tiskové konferenci představit koncepční změny valorizace důchodů a úpravu podmínek pro nárok na předčasné důchody. Místo mimořádné valorizace by se měl důchodcům a důchodkyním vyplácet nový solidární příspěvek v případě, pokud by cenový přírůstek překročil pět procent. Dřívější důchod by neměl být výhodnější než řádný.

U plzeňského okresního soudu dnes začne líčení s bývalým místopředsedou Fotbalové asociace ČR (FAČR) Romanem Berbrem, který s dalšími 20 lidmi čelí obžalobě za korupci při údajném ovlivňování zápasů. Státní zástupce podal obžalobu také na Slavoj Vyšehrad. Obvinění rozhodčí, delegáti, funkcionáři i hráči se zpovídají většinou z přijetí úplatku či z podplácení. Osmašedesátiletého Berbra a další lidi viní státní zástupce také ze zpronevěry za to, že připravili Plzeňský krajský fotbalový svaz o víc než 2,32 milionu korun. Jednání je nařízeno na 45 dní až do 7. prosince.

Do dnešního dne se mohou hlásit kandidáti na místo generálního ředitele České televize. Jejich seznam má Rada ČT zveřejnit na středečním zasedání. Stávajícímu řediteli Petru Dvořákovi skončí druhé šestileté funkční období na konci září. Již také avizoval, že se do výběru opět přihlásí.

Premiér Petr Fiala se dnes na úvod své návštěvy Filipín setká v Manile s filipínským prezidentem Ferdinandem Marcosem mladším. Bude s ním jednat o rozvoji bilaterálních vztahů i o možnostech posílení ekonomické spolupráce.

Soud v Paříži dnes vynese verdikt v případu odpovědnosti firem Air France a Airbus za havárii letu na lince z Ria de Janeiro do Paříže z roku 2009. Při tragédii zahynulo 228 lidí, společnosti jsou viněny z neúmyslného zabití. Zodpovědnost odmítají a požadují zamítnutí žaloby.