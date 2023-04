Podpora práce v důchodovém věku či jmenování generálů? ČT se chystá na nového generálního ředitele

Odpuštění sociálních odvodů pracujícím v důchodovém věku projedná na dnešním zasedání vláda. Ministři mají na programu také návrhy pro prezidenta Petra Pavla na povýšení do generálské hodnosti. Jeden z materiálů se týká šéfa Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelky, kterého opakovaně odmítl jmenovat generálem předchozí prezident Miloš Zeman.

Podle návrhu ministerstva práce by se mohla podpora práce v důchodovém věku změnit od července příštího roku. Místo mírného navyšování penze by se seniorům mohly odpustit sociální odvody. Zůstalo by jim tak 6,5 procenta peněz ze základu výdělku. Obdobně by se odvodová sazba snížila i živnostníkům. Ministerstvo financí další výpadek příjmů z odvodů do zadluženého důchodového systému odmítá. Ročně by to bylo až 4,5 miliardy korun.

Poslanci budou dnes také schvalovat zákonné zakotvení objemu peněz na platy učitelů a předlohu o ochraně oznamovatelů protiprávního jednání. V závěrečném kole je ve Sněmovně také změna podmínek pro nárok na levnější telefonování pro chudší obyvatele a zpřísnění postihů za organizované převaděčství migrantů. Tato novela pravděpodobně zavede také evidenci vozidel ukrajinských uprchlíků. Odpoledne se budou poslanci věnovat na mimořádné schůzi svolané z podnětu opozičního ANO situaci ve ztrátové České poště, která po souhlasu vlády může zrušit skoro desetinu poboček.

Rada České televize by na svém dnešním zasedání měla zveřejnit seznam uchazečů, kteří podali přihlášky do výběrového řízení na místo generálního ředitele ČT. Stávajícímu řediteli Petru Dvořákovi skončí druhé šestileté funkční období na konci září. Již také avizoval, že se do výběru opět přihlásí.

Podle informací ČTK mohla právě Dvořákova kandidatura na jeho třetí funkční období část uchazečů z řad zaměstnanců nebo spolupracovníků ČT odradit. Jako o možných dalších kandidátech se již dříve mluvilo o šéfovi brněnského studia Janu Součkovi, ostravského studia Miroslavu Karasovi, bývalém zahraničním zpravodaji ČT Jiřím Františku Potužníkovi nebo moderátorovi Jakubu Železném.

Senát bude schvalovat úpravy pravidel ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Projednat má také usnadnění stavby horkovodu z Jaderné elektrárny Dukovany do Brna. Rozhodovat bude rovněž o tom, zda se ztotožní se senátorským návrhem, podle něhož by lidé mohli více ovlivnit zvolení konkrétních kandidátů na obecní zastupitele.

Nejvyšší správní soud (NSS) dnes projedná návrh na pozastavení činnosti mimoparlamentního Sdružení pro republiku - Republikánské strany Československa Miroslava Sládka. Návrh podala vláda, důvodem je to, že strana za roky 2017, 2018, 2019 a 2020 vůbec nepředložila výroční finanční zprávy, případně je předložila neúplné.

Jednáním s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance Jensem Stoltenbergem zahájí dnes český prezident Petr Pavel třídenní návštěvu Bruselu. Během své první cesty do metropole institucí Evropské unie ve funkci hlavy státu se v dalších dnech sejde také s jejich šéfy či se zástupci místní české komunity.

Premiér Petr Fiala dnes končí návštěvu Indonésie. Před odletem do Singapuru se zúčastní prezentace výstavby nového indonéského hlavního města a také recepce pořádané velvyslancem České republiky v Indonésii za účasti krajanů.

Nové indonéské hlavní město Nusantara, které vyrůstá uprostřed džungle na východě ostrově Borneo, má jako administrativní metropole nahradit přelidněnou Jakartu. Ta se potýká nejen se špínou a smogem, ale také s častými ničivými záplavami.