Loď Sojuz MS-14 bez posádky odstartovala z kosmodromu Bajkonur ve středu k prověřovacímu letu slučitelnosti nosné rakety Sojuz-2.1a s pilotovanými loděmi z řady Sojuz MS. V sobotu ráno SELČ se "ms-čtrnáctka" měla připojit k ISS v automatickém režimu, když však byla ve vzdálenosti 96 metrů od stanice, začala se od ní náhle vzdalovat.

Chyba podle všeho nebyla ve "Fjodorově" lodi, nýbrž v navigačním systému na vesmírné stanici.

Successful relocation! At 11:59pm ET, the Soyuz MS-13 spacecraft was docked to the Poisk module of the @Space_Station. This move frees the port for an uncrewed Soyuz MS-14 spacecraft to execute a second docking attempt Monday night. Get more details: https://t.co/PZBa5FweKJ pic.twitter.com/7BBPER7s5g