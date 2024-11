ISS čelí vážnému problému. USA se bojí, Rusko ho neřeší

ISS, která od roku 2000 hostí posádky astronautů, musí zůstat hermeticky uzavřená a naplněná dýchatelnými plyny. Únik byl poprvé identifikován v tunelu propojujícím modul Zvezda s dokovacím portem pro lodě přivážející zásoby. Zatímco Roskosmos tvrdí, že pokračování provozu je bezpečné, NASA vyjadřuje obavy o strukturální integritu modulu a varuje před potenciálním katastrofálním selháním.

„Ruský tým nevěří, že by mohlo dojít k úplnému selhání modulu, ale nedokáže nás o tom přesvědčit. Na druhé straně my věříme, že situace není bezpečná, ale nemůžeme přesvědčit Rusy,“ řekl bývalý astronaut NASA Bob Cabana během středečního jednání.

Na palubě stanice byla zavedena opatření ke zmírnění rizik. Posádka udržuje problémový segment zavřený a otevírá jej pouze v nezbytných případech, například při vykládání nákladu. Přitom se uzavírá i přechod mezi ruskou a americkou částí stanice.

Únik se podařilo částečně zpomalit, ale stále dosahuje 2 až 2,5 libry vzduchu denně nad základní úroveň ISS. To odpovídá úsilí udržet tlak 14,7 psi, což napodobuje atmosférický tlak na hladině moře na Zemi.

NASA a Roskosmos se neshodnou na příčině problému. Rusové předpokládají, že za ním stojí vibrace způsobené mechanickými systémy, zatímco NASA se domnívá, že jde o kombinaci mechanického namáhání, vlivu prostředí a možných výrobních vad materiálů.

NASA zavedla další opatření pro bezpečnost astronautů. Kromě preventivního uzavírání problémových sekcí byla na palubě SpaceX Crew Dragon zavedena „palletová sedačka“. Tato sedačka, vyrobená z pěny, umožňuje nouzový návrat astronautů domů, pokud by přístup k ruské části stanice nebyl možný.

Například astronaut NASA Don Pettit, který přiletěl na ISS ruskou lodí Sojuz, má možnost se v případě nouze vrátit pomocí SpaceX Crew-9. Tato posádka zahrnuje tři americké astronauty a jednoho kosmonauta z Roskosmosu.

Stárnoucí ISS čelí otázkám ohledně své budoucnosti. Pokud by bylo nutné trvale uzavřít modul Zvezda, mohl by tento krok ovlivnit dodávky nákladu a vyžadovat více paliva pro udržení orbity stanice. NASA a Roskosmos zůstávají v těsném kontaktu, ale neshodnou se na tom, co představuje „neúnosnou“ míru úniku.

ISS je plánována na provoz až do roku 2030, přičemž NASA doufá, že do té doby bude připravena komerční alternativa. Soukromé společnosti, jako Blue Origin nebo partner SpaceX – Vast, již pracují na návrhu nových vesmírných stanic.

„Stanice stárne a očekáváme, že se budou objevovat další opotřebení,“ uvedl astronaut Michael Barratt. Tato realita zdůrazňuje potřebu dlouhodobého řešení, které zajistí bezpečnost posádky a kontinuitu výzkumu na oběžné dráze.

ISS stojí na prahu kritických rozhodnutí. Únik z modulu Zvezda je jen jedním z mnoha problémů, které musí mezinárodní spolupráce překonat, aby vesmírný výzkum pokračoval bez přerušení.