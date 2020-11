Kosmická loď Crew Dragon zvládla první plnohodnotnou misi, přistála u ISS

Nynější posádka lodi Crew Dragon, která byla přejmenována na Resilience (Houževnatost), by měla na ISS zůstat do dubna.

NASA doufá, že nynější let zahajuje novou éru pravidelného spojení s orbitálním komplexem. Celý let, který trval zhruba 27 hodin, byl řízen automaticky. V případě potřeby ovšem posádka mohla zasáhnout.

Novou čtveřici obyvatel mezinárodní stanice tvoří astronauti NASA Shannon Walkerová, Victor Glover a Michael Hopkins a jejich kolega z japonské kosmické agentury JAXA Soiči Noguči. Na jaře by je měli nahradit další čtyři astronauti, kteří se mají do vesmíru opět vydat v lodi společnosti SpaceX.

"Nemůžeme se dočkat, až budete na palubě," přivítala čtyřčlennou posádku Američanka Kate Rubinsová, která je na ISS spolu s ruskými kosmonauty Sergejem Ryžikovem a Sergejem Kuděm-Svěrčkovem od poloviny října.

The hatches are open and NASA's @SpaceX Crew-1 astronauts Shannon Walker, @Astro_Soichi, @AstroVicGlover, and @Astro_illini are the newest residents aboard the @Space_Station. Welcome aboard! pic.twitter.com/WYwC7jRVQk