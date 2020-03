NASA letos pošle na Mars nové vozítko, dostalo název Perseverance

Perseverance je šestikolový automatický vědecký rover o hmotnosti 1043 kilogramů. Jeho mise, jejíž řízení bylo svěřeno Laboratoři tryskového pohonu (JPL) NASA, zahrnuje především hledání známek možného minulého, nikoli současného, života na Marsu.

Tím však úkoly tohoto robotického výzkumníka nekončí. Podle NASA k nim patří i charakterizovat klima a geologii planety. Perseverance bude také shromažďovat vzorky marsovských hornin a prachu, které by někdy v budoucnu měly být přepraveny na Zemi. Cílem její expedice je rovněž připravit cestu pro výpravu lidských průzkumníků na Mars.

Start vozítka Perservence k sousední planetě NASA předběžně plánuje na červenec nebo srpen letošního roku. Přistát na povrchu Marsu by tento další průzkumník americké vesmírné agentury měl někdy v únoru roku následujícího.

Soutěž o pojmenování roveru Mars 2020 zahájila NASA loni koncem srpna. Děti, žáci a studenti při ní v základním kole poslali na 28.000 návrhů. Postupné zužování skončilo výběrem devíti příspěvků, které posuzovala nejprve veřejnost na internetu a z nichž nakonec experti vybrali jméno Perservence, které navrhl žák sedmé třídy z Virginie Alexander Mather.

"Alexův návrh vystihuje podstatu výzkumu," řekl šéf vědeckých misí NASA Thomas Zurbuchen, který dnes výsledek soutěže slavnostně oznámil. "Stejně jako každá předchozí průzkumná mise, bude i tento náš rover čelit výzvám a bude dělat úžasné objevy. Už jsme překonali mnoho překážek, než jsme se dostali tam, kde jsme dnes - k přípravě na vypuštění," dodal Zurbuchen.

