Nejdelší tajná mise v kosmu: Americký miniraketoplán X-37B překonal rekord

Miniraketoplán provozovaný americkým vojenským letectvem vynesla do vesmíru předloni 7. září raketa Falcon 9 soukromé společnosti SpaceX. O úkolech jeho mise označované jako OTV-5 se ví jen málo, ostatně stejně tomu bylo u předchozích letů. Jde o tajné aktivity, o nichž armádní instituce hovoří pouze obecně.

#X37B #OTV5 that just broke its spaceflight-duration record, photographed on June 29. This was the test-image over longer range before the more detailed later shot. This image shows especially nicely the wings and tail-wings of this space plane: https://t.co/keYRRFfbrj pic.twitter.com/6oMs4Hy75J