Raketa Vega s českou vlajkou se vydá do kosmu, start opět odložen. Proč?

Na svých stránkách o tom informovala společnost Arianespace, která start zajišťuje.

"Kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám nad vesmírným centrem nebyla zahájena poslední fáze příprav ke startu," uvedla Arianespace s tím, že nejbližší možné datum startu je v neděli 21. června ve 3:51 ráno středoevropského letního času. Start rakety bude možné sledovat online na webu Evropské vesmírné agentury.

Updated: new launch date because of unfavourable weather at Europe's Spaceport.



Tune in to #ESAwebTV on Sunday 21 June from 02:36 BST/03:36 CEST to watch the return to flight of @vega_sts on its debut 'rideshare' mission dedicated to light satellites 👉 https://t.co/BEkJvYDk4w pic.twitter.com/SVZxa0MwAs