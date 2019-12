Vánoční nadílka v kosmu: Loď Progress přistála u ISS, veze 2,5 tuny zásob

Progress MS-13 na stanici dopravil přes 2,5 tuny nákladu. Podle serveru Spaceflight now jde o 1350 kilogramů suchého nákladu uloženého v izolovaném oddělení lodi (včetně potravin i vánočních dobrot), 650 kilogramů paliva pro pohonný systém ruské části stanice, 420 kilogramů vody a 50 kilogramů kyslíku.

Contact and capture! The Progress cargo ship arrived at 5:35am ET to the @Space_Station's Pirs compartment, where it will remain docked for seven months: https://t.co/FRrjhINIvY pic.twitter.com/oNkJwaQu2n