VIDEO: Prototyp Muskovy rakety Starship při přistání explodoval

Ocelová raketa Starship v délce 50 metrů a o průměru devíti metrů odstartovala z texaského kosmodromu Boca Chica a její let trval něco přes šest a půl minuty a neprovázely ho žádné mimořádné události. Mířila do výšky 12,5 kilometru, což je skoro stokrát více než při předchozích pokusech. Nicméně při dopadu ji zachvátily plameny, praskla.

Agentura AP uvádí, že Elon Musk se snažil mírnit očekávání provázející tento cvičný test, šance na úspěch odhadoval na jednu ku třem. "Marse, už jdeme," napsal dnes navzdory nevydařenému závěru letu.

Mars, here we come!!