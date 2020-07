Vozítko Perseverance odstartovalo k Marsu, bude hledat minulý život na rudé planetě

Největší automatický vědecký rover, který doposud americký Národní ústav pro letectví a vesmír (NASA) sestavil, bude na rudé planetě hledat stopy po minulém životě a vyzkouší zde nové technologie pro případné budoucí lidské výpravy.

🚀 We have LIFTOFF to Mars! The @ulalaunch Atlas V takes flight with our @NASAPersevere rover. The #CountdownToMars continues as Perseverance begins her 7-month journey to the Red Planet! pic.twitter.com/3RTL1CR4WS