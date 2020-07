Výstup do volného kosmu. Astronauti potřetí vně ISS instalují nové baterie

Venku by měli strávit šest až sedm hodin a jejich práci lze sledovat v přímém přenosu na webu NASA.

Dnešní výstup do otevřeného vesmíru je třetí z naplánovaných čtyř pracovních směn na vnější straně orbitálního komplexu, při nichž astronauti dokončují nahrazování starých nikl-vodíkových baterií lepšími lithium-iontovými. Jejich úkolem je dnes nahradit šest starých dvěma novými.

Astronaut @Astro_SEAL waves to his reflection after releasing the adapter plate. Next he will install the second nickel-hydrogen battery to the external pallet. #AskNASA | https://t.co/cBNqC61h27 pic.twitter.com/gHeoCwTuN4