Příští rok poletí do vesmíru první běloruská kosmonautka

Španělé se chystají možná už během příštího týdne otestovat suborbitální raketu Miura 1, kterou vyvinula soukromá firma PLD Space. Zážehové zkoušky má úspěšně za sebou. Do dvou let by ji pak mohla následovat raketa schopná vynést až půl tuny nákladu na oběžnou dráhu.