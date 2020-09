Z ruského modulu ISS uniká více vzduchu, než je obvyklé

"Tyto úniky jsou normální a předvídatelné. Jiná věc je, že to, co se u nás nyní děje, je víc než normativní únik. A přirozeně, pokud potrvá delší dobu, bude to vyžadovat dodávku dalšího vzduchu na stanici," řekl televizi Krikaljov.

V srpnu agentura TASS s odvoláním na informovaný zdroj napsala, že rusko-americká posádka pátrá po místu, jímž z ISS uniká vzduch. Únik zaznamenaly palubní přístroje ruské části komplexu sledující změny v obsahu dusíku, kyslíku a oxidu uhličitého v ovzduší stanice. Posádka tehdy na tři dny přešla do ruské části, aby bylo možné zkontrolovat tlak v modulech americké sekce. Od 25. do 28. srpna se pak posádka při pátrání po místu úniku opětovně izolovala v ruské části.

V Roskosmosu dnes agentuře TASS sdělili, že kosmonauti našli místo, jímž z ISS vzduch uniká. Nachází se v ruském modulu Zvezda. Život a zdraví posádky však nic neohrožuje, uvedla ruská kosmická agentura a ujistila, že hermetičnost modulu bude v příštích dnech obnovena.

Posádku vesmírné stanice nyní tvoří ruští kosmonauti Anatolij Ivanišin a Ivan Vagner a americký astronaut Christopher Cassidy.