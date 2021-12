BioNTech očekává, že vakcína vyvinutá s Pfizerem bude chránit i před omikronem

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Německá společnost BioNTech, která vyvinula vakcínu proti covidu-19 společně s firmou Pfizer, očekává, že její očkovací látka bude chránit před těžkým průběhem onemocnění i u lidí nakažených novou variantou omikron. Dnes to řekl šéf firmy Ugur Sahin a dodal, že by BioNTech byl schopen poměrně rychle svou vakcínu upravit "na míru" omikronu, pokud by to bylo nutné.