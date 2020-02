Čemu se vyhnout při jaderném útoku? Věc, kterou používáme denně, nás může zabít

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz

Pokud by se stalo to nejhorší a došlo by k jadernému výbuchu, lidé v oblasti dosahu by podle vědců rozhodně neměli používat kondicionér. Podobně nebezpečné jsou i krémy a tělová mléka a kosmetika.