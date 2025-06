Stačí pár měsíců. Írán může znovu obohatit uran pro bombu, varují experti

Grossi konstatoval, že americké údery z minulého víkendu, které přispěly k uzavření příměří v tomto týdnu, způsobily značné, nikoliv však nezvratné škody. "Upřímně řečeno, nikdo nemůže říct, že všechno zmizelo a nic tam není," uvedl šéf agentury pro americkou stanici CBS News.

Podle Grossiho může Teherán mít materiál pro výrobu jaderné zbraně během několika měsíců, pokud "spustí centrifugy a vyrobí obohacený uran". Dodal, že íránský režim nadále disponuje odpovídajícími průmyslovými a technologickými kapacitami.

MAAE není prvním orgánem, který naznačil, že íránský jaderný program neutrpěl takové škody, o kterých mluvil americký prezident Donald Trump. Už v předchozím průběhu týdne zaznělo od zpravodajců Pentagonu, že americké údery vrátily program jen o několik měsíců nazpět.

Trump v pátek varoval Teherán, když prohlásil, že by rozhodně uvažoval o dalším útoku na Írán, pokud by se přiblížil schopnostem vytvořit jadernou zbraň. Šéf Bílého domu odpověděl BBC během tiskového brífinku, že by bezpochyby zaútočil na Írán, pokud by zpravodajské informace ukázaly, že Teherán může obohatit uran na znepokojivou úroveň.

"Proč tzv. nejvyšší vůdce válkou zničeného Íránu Alí Chameneí tak hloupě říká, že vyhrál válku s Izraelem, když ví, že jeho tvrzení jsou lži. Není to tak. Jako věřící muž by neměl lhát. Jeho země byla zdecimována, jeho tři jaderná zařízení byla vyhlazena. A já vím přesně, kde se skrýval, a nenechal jsem Izrael či americkou armádu ukončit jeho život," napsal také v pátek na síti Truth Social.

Americký prezident tvrdí, že ajatolláha uchránil od hrozivé smrti a on mu ani nepoděkoval. "V posledním dějství války jsem požadoval, aby Izrael nechal obrátit velkou skupinu letadel, která mířila přímo do Teheránu a vyhlížela poslední úder," uvedl s tím, že jinak by mnoho Íránců přišlo o život.

Trump sdělil, že v posledních dnech pracoval na ukončení sankcí, které by Íránu dalo větší šanci na úplné zotavení z konfliktu. "Ale ne, dostanu místo toho prohlášení plné vzteku, nenávisti a zhnusení," konstatoval. Šéf Bílého domu vyzval Írán, aby se podřídil pravidlům dnešního globálního světa. "Nemají žádnou naději a bude to jen horší. Přeju si, aby si to vedení Íránu uvědomilo," dodal.