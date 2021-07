Ideální rozestup mezi dávkami vakcíny Pfizer je osm týdnů, tvrdí britští vědci

Podle těchto vědců vzniká silná imunitní reakce jak při krátkém očkovacím schématu, kdy jsou obě dávky podány v rozestupu tří až čtyř týdnů, tak při dlouhém, kdy je rozestup desetitýdenní. Jsou mezi nimi ale jisté rozdíly.

Výhodou kratšího schématu je silná odezva T-lymfocytů (T-buněk). Podání obou dávek v rozmezí deseti týdnů vytváří vyšší hladinu protilátek a takzvaných pomocných T-buněk, které jsou jedním z podtypů T-lymfocytů a pomáhají s vytvářením imunitní paměti. Delší rozestup rovněž vytváří více neutralizujících protilátek, které jsou schopné blokovat virus, a zároveň mají vyšší ochranný účinek proti mutaci delta a dalším variantám koronaviru.

Podle odborníků se závěry výzkumu shodují s rozhodnutím britské vlády prodloužit interval mezi oběma dávkami z původních tří na dvanáct týdnů, který je v současné době možné ještě zkrátit na osm.

V České republice se v dubnu prodloužil interval mezi oběma dávkami vakcíny Pfizer/BioNTech z původních 21 na 42 dní, poté mohla být vakcína podána už za 34 dní. Od 15. července se doba mezi dávkami vakcín pro nové zájemce ještě zkrátila na 21 dní. Možnost zkrátit dobu mezi první a druhou dávkou dostaly děti do 15 let, aby očkování stihli před začátkem nového školního roku.

Autoři britské studie porovnali imunitní reakci 503 zaměstnanců britského zdravotnického systému NHS a studovali imunitní reakci po podání vakcíny proti covidu firem Pfizer a BioNTech. Výzkum, který financovala britská vláda, ještě neprošel recenzním řízením.

Spoluautorka studie Susanna Dunachieová z Oxfordské univerzity zdůraznila, že dvě dávky jsou rozhodně lepší než jedna. Načasování druhé dávky podle ní ale závisí na okolnostech. Například lidé, kteří čekají na transplantaci životně důležitých orgánů, by se měli podle ní nechat očkovat podle zkráceného schématu. Mimo zvláštní případy by v současné době doporučila interval v délce osmi týdnů, obzvláště kvůli šíření nakažlivější mutace delta. "Obávám se, že virus sám od sebe nezmizí, takže je důležité získat co možná nejlepší ochranu," prohlásila Dunachieová.

Podle dat britské vládní zdravotní agentury Public Health England (PHE) snižuje vakcína společností Pfizer a BioNTech riziko těžkého průběhu covidu-19, hospitalizace či úmrtí na covid-19.