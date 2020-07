Jak nosit roušku, aniž by se zamlžily brýle? Odborníci poskytli pár dobrých rad

První rada zní, mýdlo a voda. Můžete použít i běžný mycí prostředek na nádobí, který také jako mýdlo snižuje povrchové napětí čočky a zabraňuje mlze, aby na čočkách ulpívala. Po umytí brýlí je zapotřebí použít hadřík z mikrovlákna, který by měl mít k dispozici každý, kdo vlastní brýle anebo je možné ho zakoupit v každé optice. Odborníci také radí odmašťovací nebo rozmrazovací sprej, který nemusíte stírat, ale je důležité se ujistit, jestli je vhodný na váš typ čočky v brýlích. Pěna na holení může také pomoci. Naneste tenkou vrstvu pěny a potom ji jemně setřete, podle Science Alert

Další radou, jak zamezit zamlžení brýlí je uzavřít horní mezeru na roušce. V případě, že vlastníte chirurgickou roušku, stačí horní můstek zformovat a přitisknout více k nosu. Ale v případě, že máte látkovou roušku, stačí použít vázací drátek v plastu, který naleznete na sáčku od chleba. Někteří zdravotníci používají i textilní náplasti v pásce nebo vlhčené ubrousky, které se umístí do horního okraje roušky.

Nošení roušky může v některých lidech vzbuzovat pocit úzkosti, protože mají pocit, že se nemohou dostatečně nadechnout. Světová zdravotnická organizace tvrdí, že neexistuje žádný důkaz, že by rouška mohla snížit množství vdechovaného kyslíku nebo zvýšit hladinu oxidu uhličitého v krvi. Pokud jen přeci nemáte dobrý pocit, když si roušku nasadíte, odborníci radí, vyměnit za jinou. Když nepomůže ani tato rada, je důležité trénovat. Pár minut před odchodem z domu pomalu dýchejte a zaměřte se na to, že vzduch jde v pořádku do plic a zase ven.