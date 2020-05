Kdyby byl koronavirus z laboratoře, bylo by to lepší. Mohou přijít horší choroby, tvrdí genetik

Podle amerického ministra zahraničí Mikea Pompea existuje mnoho důkazů o tom, že koronavirus pochází z laboratoře v čínském Wu-chanu. Jeho názor sdílí i řada vědců, mezi kterými je v Česku nejviditelnější molekulární genetička Soňa Peková.

Všechny dostupné důkazy přitom svědčí o tom, že zdrojem koronaviru SARS-CoV-2 jsou netopýři z Číny, tvrdí Světová zdravotnická organizace (WHO) s tím, že důkazy nenaznačují, že by byl virus uměle upraven nebo dokonce vyroben v laboratoři. A i tento názor má silnou podporu ve vědeckých kruzích.

To, že nový koronavirus není z laboratoře, si myslí i biolog a genetik Jaroslav Petr. Případů, kdy virus nebo jiné choroboplodné zárodky putují od zvířat k člověku, je totiž podle něj velká řada.

"Pokud se dostanou dva stejné nebo příbuzné viry na tentýž organismus, což se na čínských trzích děje, může dojít k tomu, že se smíchají. Tak zřejmě vznikl nový koronavirus, protože má základ z netopýrů, ale ten špičatý protein na povrchu vypadá, že se dostal z luskounů," řekl ve vysílání Českého rozhlasu.

Podle něj ale muselo hrát roli i další zvíře, přes které vir šel na člověka. Domnívá se, že by to mohli být psi. "Virus má totiž svou dědičnou informaci nápadně vyčištěnou od dvou písmen z běžných čtyř. Psi mají ve svých buňkách zvláštní mechanismus, kterým rozeznávají viry podle dvou písmen navíc než v jiné dědičné informaci... Virus zřejmě prošel jakýmsi vymytím dvou písmen, je to na něm vidět a vědci to vysvětlují tím, že prošel psem," vysvětlil.

Nepopírá, že by se viry nedaly vyrábět, není to ale jednoduché a dokáže to jen špičková technologie, laboratoř i vědci. Podle něj k tomu ale není důvod, smrtících látek je na světě už dost a vývoj koronaviru by byla ztráta peněz i času.

"Jestli tento virus někdo vypustil úmyslně, tak to bylo naprosté ťululum, protože to odnesla Čína, což jsou spolu s USA dnešní hlavní podezřelí. Dnes to Amerika odnáší ještě víc než Čína, takže by si dali vlastního góla, proto tomu nevěřím," uvedl.

Sám by ale byl radši, kdyby byl současný virus vyroben v laboratoři. "Jestli takové viry mohou vznikat spontánně v přírodě, tak to znamená, že nejsme za vodou a může se něco podobného objevit kdykoliv a kdekoliv. Měli bychom se připravit, že to není poprvé, ani naposledy, ale není to to nejhorší, co nás mohlo potkat," uvedl.

Podle něj mohou přijít virové nebo bakteriální choroby, které budou daleko horší. "S tím musí lidstvo počítat," varuje na Českém rozhlase Jaroslav Petr.