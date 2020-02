Koronavirus Covid-19 byl prokázán u psa, příznaky nemoci ale nemá

Pes se v péči zařízení spravovaného hongkongským ministerstvem pro zemědělství, rybolov a životní prostředí (AFCD) ocitl poté, co se jeho majitelka stala jedním z necelé stovky pacientů, kteří se v Hongkongu nemocí nakazili. Informovala o tom agentura Bloomberg.

"AFCD momentálně nemá žádné důkazy, že by se domácí mazlíčci mohli virem nakazit nebo byli zdrojem nákazy pro člověka," zdůraznil úřad v prohlášení. "Naše oddělení bude tohoto psa pozorně sledovat a otestuje další vzorky, aby potvrdilo, zda je opravdu infikovaný," dodalo ministerstvo. Podle něj se koronavirus mohl v tlamě a nose psa objevit i kvůli kontaminaci okolního prostředí.

Pokud by se koronavirus u hongkongského psa potvrdil, znamenalo by to první zaznamenaný případ přenosu z člověka na domácího mazlíčka.

Kvůli obavám z přenosu viru mezi člověkem a zvířaty se rozhodla moskevská radnice pochytat toulavé psy, krysy a další živočichy. Proti tomu se ohradili ochránci zvířat i odborníci. Moskevský virolog Nikolaj Nikitin tamním médiím potvrdil, že pro přenos mezi lidmi a například toulavými psy či kočkami neexistují žádné důkazy.