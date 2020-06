Koronavirus: Karanténní opatření zachránila v Evropě tři miliony lidí, ukázala studie

Vyplývá to ze studie Imperial College London, o které informovala agentura Reuters.

Drastická opatření, která většina evropských zemí zavedla v březnu, měla podle britských vědců "významný dopad" a pomohla do počátku května snížit reprodukční číslo pod hodnotu jedna. Reprodukční číslo udává, kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden infikovaný.

Lockdown and school closures may have prevented 3.1m #COVID19 related deaths across Europe, suggests a new study from our @MRC_Outbreak and @Imperial_JIDEA published today in @nature https://t.co/htrg23SuLA